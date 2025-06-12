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Beşiktaş'tan KAP'a Papara açıklaması

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BJKAS) bugün KAP'a Papara hakkında açıklama yaptı.

12 Haziran 2025 | 16:03
Son Güncellenme: 12 Haziran 2025 | 16:04
Beşiktaş'tan KAP'a Papara açıklaması

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, forma sağ kol sponsorumuz Papara Elektronik Para Anonim Şirketi'ne (Papara) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atanmış, TMSF tarafından Şirketin Yönetim Kuruluna atamalar yapılmıştır. TMSF tarafından atanan Yönetim Kurulu ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, Papara ile olan sponsorluk ilişkimizin bugüne kadar olduğu şekilde devam etmesi konusunda mutabık kalınmış olup bundan sonraki süreç atanmış Yönetim Kurulu ile birlikte yürütülecektir.

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Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
Bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Tarih kesinleşti, bugün temettü dağıtacak: 5,26 TL
Galatasaray KAP'a bildirmişti, İstanbul'a geldi
THY, Mayıs 2025 rakamlarını açıkladı
Erdemir Ereğli'den 'rezerv' açıklaması var
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