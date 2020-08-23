Pandemi ikinci çeyrek bilançolarına ciro daralması olarak yansıdı. Havacılık, demirçelik, petrokimya olumsuz; gıda, ilaç, teknoloji olumlu ayrıştı. Üçüncü çeyrek bilançolarında kur, faiz ve pandeminin seyri etkili olacak.

Borsa İstanbul’da (BİST) ikinci çeyrek bilanço dönemi geçen hafta itibarıyla tamamlandı. Mart ayı ile başlayan pandemi süreci ve ikinci çeyreğin büyük çoğunluğunda uygulanan sokağa çıkma ve üretim kısıtlamaları, çoğu şirketin bilanço rakamlarında etkisini gösterdi.

Çünkü bu dönemde farklı sektörden çok sayıda şirketin faaliyetleri ya tamamen durdu ya da minimal ölçüde devam edebildi. Bu nedenle ikinci çeyrek bilançolarında en fazla dikkat çeken noktaların başında COVID-19 salgınının olumsuz etkileri geliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.