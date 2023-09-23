ARA
Bist 100
8039,18
0,48%
Bist 100
Dolar/TL
27,1678
0,1818%
Dolar/TL
Euro/TL
28,94
0,0137%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0647
-0,1285%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1681,79
0,46%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (18-23 Eylül 2023)

BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (18-23 Eylül 2023)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 0,97 kazançla tamamladı. Bu hafta en çok yükselen Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu. En çok değer kaybı Tukaş'ta yaşandı.

23 Eylül 2023 | 11:31
0
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (18-23 Eylül 2023)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,97 kazançla 8.039,18 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 7.644,68, en yüksek 8.094,03 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 0,47 kazançla 7.405,05 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 6,28 yükselişle 9.334,19 puana, Mali Endeks yüzde 2,64 artarak 8.083,25 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,65 değer kazancıyla 13.165,39 puana yükseldi.

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 26,92 ile Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu. Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığını yüzde 21,85 ile Bera Holding, yüzde 17,04 ile Çimsa Çimento izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 13,74 ile Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret, yüzde 10,25 ile Koza Altın İşletmeleri, yüzde 9,95 ile Pegasus Hava Taşımacılığı şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 348 milyar 685 milyon lirayla Koç Holding, 312 milyar 18 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 296 milyar 919 milyon lirayla Tüpraş oldu.

 

İlgili Haberler
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (23.9.2023)
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (23.9.2023)
Borsa, dolar, euro altın... Yatırım araçlarının haftalık performansı
Borsa, dolar, euro altın... Yatırım araçlarının haftalık performansı
0
  • ALTIN GRAM - TL 1681,79 0,46%
  • ALTIN ONS 1925,42 0,31%
  • BIST 100 8039,18 0,48%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,1678 0,1818%
  • EURO/TURK LIRASI 28,94 0,0137%
  • EURO/USD 1,0647 -0,1285%
  • INGILIZ STERLINI 1,2238 -0,50002%
  • JAPON YENI 148,382 0,545%
  • KANADA DOLARI 1,34845 0,01224%
  • RUS RUBLESI 96,3 0,2092%
Günün En Çok Okunanları
Yapay zekaya yatırım atağı
Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası... Trafik askıya alındı
Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası... Trafik askıya alındı
Gecelik fiyatı 1300 dolardan başlıyor! İşte 'Dünyanın En İyi Oteli'
Gecelik fiyatı 1300 dolardan başlıyor! İşte 'Dünyanın En İyi Oteli'
Aras Kargo'dan 1 milyar liralık yatırım planı
Aras Kargo'dan 1 milyar liralık yatırım planı
AYM, ek MTV öngören düzenlemenin iptal istemini görüşecek
AYM, ek MTV öngören düzenlemenin iptal istemini görüşecek
4 milyar TL yatırımla otocam hattını devreye aldı
4 milyar TL yatırımla otocam hattını devreye aldı
Türkiye'de turist başına ortalama harcama 1200 dolara çıktı
Türkiye'de turist başına ortalama harcama 1200 dolara çıktı
Honda’nın yeni hibrit modeli ZR-V e:HEV satışa çıkıyor: Fiyatı belli oldu
GERİ
İLERİ
Yapay zekaya yatırım atağı
Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası... Trafik askıya alındı
Gecelik fiyatı 1300 dolardan başlıyor! İşte 'Dünyanın En İyi Oteli'
Aras Kargo'dan 1 milyar liralık yatırım planı
AYM, ek MTV öngören düzenlemenin iptal istemini görüşecek
Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası... Trafik askıya alındı
Gecelik fiyatı 1300 dolardan başlıyor! İşte 'Dünyanın En İyi Oteli'
Aras Kargo'dan 1 milyar liralık yatırım planı
AYM, ek MTV öngören düzenlemenin iptal istemini görüşecek
4 milyar TL yatırımla otocam hattını devreye aldı
Gecelik fiyatı 1300 dolardan başlıyor! İşte 'Dünyanın En İyi Oteli'
Aras Kargo'dan 1 milyar liralık yatırım planı
AYM, ek MTV öngören düzenlemenin iptal istemini görüşecek
4 milyar TL yatırımla otocam hattını devreye aldı
Türkiye'de turist başına ortalama harcama 1200 dolara çıktı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL