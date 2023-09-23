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BIST 100 hisselerinin teknik analizi (23.9.2023)

8-14 Eylül haftasında en çok kazandıran BİST-100 Endeksi hisseleri yüzde 12,22 ile Tofaş Oto. ve yüzde 10,42 ile Ülker Bisküvi, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -18,01 ve yüzde -12,38 ile Tukaş ve Kimteks Poliüretan hisseleri oldu.

23 Eylül 2023 | 09:00
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BIST 100 hisselerinin teknik analizi (23.9.2023)

BİST’TE YUKARI TREND SÜRÜYOR  

8-14 Eylül haftasında en çok kazandıran BİST-100 Endeksi hisseleri yüzde 12,22 ile Tofaş Oto. ve yüzde 10,42 ile Ülker
Bisküvi, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -18,01 ve yüzde -12,38 ile Tukaş ve Kimteks Poliüretan hisseleri
oldu. Endeks içerisinde 8-14 Eylül haftasında en yüksek işlem hacmi 36,05 milyar TL ile Türk Hava Yolları (THY)
hissesinde olurken, bu şirketi 34 milyar TL ile T. Şişecam takip etti. Düşüşünde metal ana sanayi sektöründeki kaybın etkili olduğunun görüldüğü BİST-100 Endeksi, 14 Eylül’de kapanışını haftalık bazda yüzde 2,63 azalışla 8.119 puandan yaptı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 302 seviyesinde bulunuyor. 

8-14 Eylül haftasındaki ortalama işlem hacmi 143,46 milyar TL olarak gerçekleşen BİST-100 Endeksi; 7 günlük hareketli ortalamasının altındayken, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 60.92 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 102.23 seviyesinde olduğu görülüyor. 

Aşağı yönlü hareketlerde 7.904 ve 7.690 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 8.226 ve 8.333 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı önceki haftaya göre 1.4 baz puan artarak yüzde 32,48 seviyesine yükselirken, iki yıllık tahvil faizi yüzde 29,64 seviyesinde bulunuyor.

 

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