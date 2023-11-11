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  • BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (6-10 Kasım 2023)

BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (6-10 Kasım 2023)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 0,85 kazançla tamamladı. Bu hafta en çok yükselen hisse Europen Endüstri olurken, en çok değer kaybı Mannesman Boru'da yaşandı.

11 Kasım 2023 | 11:09
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BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (6-10 Kasım 2023)

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,85 kazançla 7.771,34 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 7.738,66, en yüksek 7.942,82 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul hizmetler endeksi yüzde 3,20 kazançla 7.372,19 puana, teknoloji endeksi yüzde 1,15 artışla 9.838,01, sanayi endeksi yüzde 1,34 değer kazancıyla 12.456,54 puana yükselirken, mali endeks yüzde 0,33 azalarak 7.844,34 puana geriledi.

Europen Endüstri en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 15,68 ile Europen Endüstri oldu. Europen Endüstriyi, yüzde 13,61 ile Otokar, yüzde 12,73 ile Akfen Yenilenebilir Enerji izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 14,43 ile Borusan Mannesman Boru ve Sanayi Ticaret, yüzde 10,18 ile Bera Holding, yüzde 8,30 ile Mia Teknoloji şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 356 milyar 293 milyon lirayla Koç Holding, 316 milyar 158 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 288 milyar 798 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.

 

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