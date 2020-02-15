BIST 100 hisselerinin teknik analizi (15.2.2020) - Ekonomist

BIST 100 hisselerinin teknik analizi (15.2.2020)
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ENDEKS DESTEKLERDE TUTUNDU
Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 36.45 ile Gübre Fabrik. ve yüzde 18.89 ile Aselsan olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 14.12 ve yüzde 9.56 ile Çemtaş ve Bizim Mağazaları hisseleri oldu.
Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 11.49 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 8.25 milyar TL ile Aselsan takip etti. Endeksin düşüşünde Bankalar ve Özel Finans Kurumları sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte.
Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.71 azalışla 120,151 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 19,873 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 15.26 milyar TL olarak gerçekleşti.
BİST 100 endeksi 7 günlük hareketli ortalamasının altında iken, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. 7 günlük hareketli ortalamasının altında olması satış baskısını arttırabilir.
RSI göstergesi 53.59 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 100.39 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 119,607 ve 119,062 destek seviyeleri olarak takip edilecek.
Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 121,138 ve 122,125 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.36 baz puan artarak yüzde 60.61 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 11.42 seviyesinde bulunuyor.
AKBANK
GÜÇ KAYBEDİYOR
8.43 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 7.85 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 8.1 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 7.85-7.50
Satım aralığı: 8.45-8.70
Yabancı Payı (%) : 67.04
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.62 puan azaldı.
ARÇELİK
SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 21.4 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi artıyor. Senedin ilk desteği 20.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 21.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 20.00-19.30
Satım aralığı: 21.30-21.70
Yabancı Payı (%) : 69.64
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.25 puan arttı.
BİM MAĞAZALAR
DİRENÇTE ZORLANDI
47.12-48.4 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 47.54 seviyesinin altında kapanışlarda 46.25 seviyesine gerileyebilir. 48.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 48.90 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 46.25-45.25
Satım aralığı: 48.75-49.00
Yabancı Payı (%) : 65.51
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.20 puan azaldı.
DOĞAN HOLDİNG
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 2.03 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 1.91 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 1.95 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.91-1.88
Satım aralığı: 2.01-2.05
Yabancı Payı (%) : 45.09
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.17 puan azaldı.
EMLAK KONUT GMYO
DİRENÇTE ZORLANDI
1.6-1.7 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 1.66 seviyesinin altında kapanışlarda 1.64 seviyesine gerileyebilir. 1.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 1.78 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.64-1.56
Satım aralığı: 1.67-1.77
Yabancı Payı (%) : 36.60
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3.47 puan azaldı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 9.3 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 8.80 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 9.04 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 8.80-8.55
Satım aralığı: 9.35-9.40
Yabancı Payı (%) : 44.24
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.50 puan azaldı.
FORD OTOSAN
DİRENÇLER İZLENMELİ
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 71.55 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 79.7 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 82.50 seviyesine yönelebilir. 79.7 seviyesinin altında kapanışlarda 71.90 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 75.50-71.50
Satım aralığı: 87.50-92.00
Yabancı Payı (%) : 72.49
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.63 puan azaldı.
İŞ BANKASI (C)
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 6.99 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.45 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 7.64 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.45-6.18
Satım aralığı: 7.28-7.55
Yabancı Payı (%) : 56.62
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.49 puan azaldı.
KOÇ HOLDİNG
DİRENÇTE ZORLANDI
19.16-20.28 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 19.95 seviyesinin altında kapanışlarda 19.50 seviyesine gerileyebilir. 20.10 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 20.10 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 19.50-19.20
Satım aralığı: 20.10-20.20
Yabancı Payı (%) : 77.35
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.09 puan azaldı.
KOZA ALTIN
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 78.2 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 77.85 seviyesinin altındaki kapanışlarda 76.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 77.85 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 79.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 76.00-75.50
Satım aralığı: 79.50-79.50
Yabancı Payı (%) : 67.59
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.79 puan azaldı.
PETKİM
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 4.15 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 4.15 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.02 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.15 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.32 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.02-3.88
Satım aralığı: 4.32-4.36
Yabancı Payı (%) : 16.15
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.38 puan arttı.
SODA SANAYİİ
GÜÇ KAYBEDİYOR
6.55 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 5.88 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 6.29 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.18-6.10
Satım aralığı: 6.45-6.50
Yabancı Payı (%) : 31.27
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.28 puan arttı.
T. HALK BANKASI
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
7.05 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 7.60 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 7.35 seviyesinin altına düşmesi halinde ise 7.05 seviyesine doğru geri çekilme yaşayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.05-6.45
Satım aralığı: 7.60-8.05
Yabancı Payı (%) : 44.72
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.29 puan azaldı.
TOFAŞ OTO. FAB.
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 25.78 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 26.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 29.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 26.50-26.30
Satım aralığı: 29.25-30.25
Yabancı Payı (%) : 70.67
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.21 puan arttı.
TÜPRAŞ
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 115.2 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 110.90 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 110 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 107.00-105.00
Satım aralığı: 115.00-120.00
Yabancı Payı (%) : 63.82
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.73 puan azaldı.
TÜRK TELEKOM
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 7.66 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 8.25 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 8.65 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 7.62 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 8.00-7.60
Satım aralığı: 8.65-8.65
Yabancı Payı (%) : 65.80
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.25 puan azaldı.
YAPI VE KREDİ BANK.
GÜÇ KAYBEDİYOR
Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 2.87 seviyesinin altındaki kapanışlarda 2.62 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 2.87 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 3.15 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 2.62-2.54
Satım aralığı: 3.00-3.18
Yabancı Payı (%) : 28.98
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -14.94 puan azaldı.
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