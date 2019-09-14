BIST 100 hisselerinin teknik analizi (15.9.2019)
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ENDEKS YÜKSELİŞ SEYRİNDE
BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 38.93 ile Metro Holding ve yüzde 30.65 ile Netaş Telekom olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -6.44 ve yüzde -5.56 ile Pegasus ve Çemaş Döküm hisseleri oldu.
Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 7.39 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 5.73 milyar TL ile Garanti Bankası takip etti. Endeksin yükselişinde Bankalar ve Özel Finans Kurumları sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte.
Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 4.13 yükselişle 103,072 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 17,993 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 8.12 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor.
Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 66.57 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 107.33 seviyesinde olduğu görülüyor.
Aşağı yönlü hareketlerde 102,501 ve 101,931 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 103,450 ve 103,829 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.21 baz puan artarak yüzde 64.33 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 15.08 seviyesinde bulunuyor.
ARÇELİK
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 18.49 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 18.05 seviyesinin altındaki kapanışlarda 17.40 seviyesindeki desteğini test edebilir. 18.05 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 18.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 17.40-17.10
Satım aralığı: 18.60-18.90
Yabancı Payı (%) : 68.68
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.38 puan arttı.
ASELSAN
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 19.31 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 18.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 21.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 18.50-18.30
Satım aralığı: 21.10-22.10
Yabancı Payı (%) : 31.96
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 3.43 puan arttı.
BİM MAĞAZALAR
İZLENMELİ
47.74 – 49.02 aralığında hareket eden hisse 48.5 seviyesinin altında kapanışlarda 48.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 48.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 50.93 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 48.00-46.50
Satım aralığı: 48.50-50.00
Yabancı Payı (%) : 63.43
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.14 puan arttı.
EMLAK KONUT GMYO
HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 1.23 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 1.29 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 1.35 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 1.21 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.21-1.14
Satım aralığı: 1.35-1.51
Yabancı Payı (%) : 53.04
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.56 puan arttı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
DİRENÇLER İZLENMELİ
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 6.63 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 7.09 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 7.45 seviyesine yönelebilir. 7.09 seviyesinin altında kapanışlarda 6.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.50-6.48
Satım aralığı: 7.45-7.90
Yabancı Payı (%) : 43.43
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.08 puan arttı.
FORD OTOSAN
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
59.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 61.50 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 60.45 seviyesinin altına kayması halinde ise 59.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 59.00-58.50
Satım aralığı: 61.50-63.00
Yabancı Payı (%) : 74.07
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.27 puan arttı.
GARANTİ BANKASI
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 9.25 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 9.64 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 9.95 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 9.15 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 9.15-9.00
Satım aralığı: 9.95-10.50
Yabancı Payı (%) : 70.44
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.43 puan azaldı.
KARDEMİR (D)
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
2.10 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 2.37 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 2.24 seviyesinin altına kayması halinde ise 2.10 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 2.10-2.02
Satım aralığı: 2.37-2.60
Yabancı Payı (%) : 14.36
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 3.14 puan arttı.
KOÇ HOLDİNG
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 17.96 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 18.80 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 17.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 17.80-17.60
Satım aralığı: 18.80-19.50
Yabancı Payı (%) : 79.73
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan arttı.
KOZA ALTIN
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 65 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 61.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 62.9 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 61.00-59.00
Satım aralığı: 65.00-69.00
Yabancı Payı (%) : 69.06
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.37 puan azaldı.
KOZA MADENCİLİK
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 7.6 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 8.15 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 7.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.60-7.40
Satım aralığı: 8.15-8.75
Yabancı Payı (%) : 52.52
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3.95 puan azaldı.
TAV HAVALİMANLARI
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 24.36 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 23.52 seviyesinin altındaki kapanışlarda 22.19 seviyesindeki desteğini test edebilir. 23.52 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 23.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 23.30-22.50
Satım aralığı: 23.80-24.40
Yabancı Payı (%) : 73.84
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.14 puan arttı.
TEKFEN HOLDİNG
İZLENMELİ
20.2 – 21 aralığında hareket eden hisse 20.88 seviyesinin altında kapanışlarda 20.40 seviyesindeki desteğini test edebilir. 20.88 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 21.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 20.40-19.00
Satım aralığı: 21.40-23.00
Yabancı Payı (%) : 70.01
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.81 puan azaldı.
TURKCELL
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
12.80 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 13.90 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 13.45 seviyesinin altına kayması halinde ise 12.80 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 12.80-12.20
Satım aralığı: 13.90-14.90
Yabancı Payı (%) : 86.31
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.24 puan azaldı.
TÜPRAŞ
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 129.4 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 137.3 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 143.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 131.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 131.00-129.00
Satım aralığı: 143.00-147.00
Yabancı Payı (%) : 77.49
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.44 puan azaldı.
TÜRK HAVA YOLLARI
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 11.72 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 12.34 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 12.70 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 11.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 11.50-11.40
Satım aralığı: 12.70-13.30
Yabancı Payı (%) : 37.50
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 3.36 puan arttı.
YAPI VE KREDİ BANK.
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 2.45 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 2.46 seviyesinde bulunurken ilk direnci 2.73 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 2.46-2.45
Satım aralığı: 2.60-2.66
Yabancı Payı (%) : 48.98
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.26 puan arttı.
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