ENDEKSTE YUKARI TREND DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 14.50 ile Borusan Yat. Paz. ve yüzde 10.49 ile Tofaş Oto. Fab. olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 12.23 ve yüzde 9.40 ile Netaş Telekom. ve Teknosa İç ve Dış Ticaret hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 7.78 milyar TL ile Garanti BBVA hissesinde olurken, bu şirketi 6.16 milyar TL ile Kardemir (D) takip etti. Endeksin yükselişinde Yatırım Şirketleri sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.9 yükselişle 1,448 puandan kapattı.

Endeksin dolar bazında fiyatı ise 169 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 14.62 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 63.76 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 106.39 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 1,442 ve 1,437 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1,451 ve 1,455 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.22 baz puan artarak yüzde 42.63 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 18.69 seviyesinde bulunuyor.

AKBANK

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 5.54 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 5.48 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.30 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.48 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.30-5.18

Satım aralığı: 5.60-5.90

Yabancı Payı (%) : 54.19

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.18 puan arttı.

AKSA ENERJİ

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

13.4 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 12.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 13.15 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 13.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 12.50-12.20

Satım aralığı: 13.60-14.10

Yabancı Payı (%) : 6.01

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.04 puan azaldı.

ALKİM KİMYA

İZLENMELİ

14.94 – 15.74 aralığında hareket eden hisse 15.73 seviyesinin altında kapanışlarda 15.10 seviyesindeki desteğini test edebilir. 15.73 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 16.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 15.10-14.70

Satım aralığı: 16.10-17.00

Yabancı Payı (%) : 14.03

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.06 puan azaldı.

ŞEKERBANK

SIKIŞMA YAŞIYOR

Haftayı primsiz tamamladı. 1.06 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 1.05 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 1.05 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 1.10 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.05-1.02

Satım aralığı: 1.05-1.08

Yabancı Payı (%) : 2.31

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.54 puan arttı.

ŞİŞE CAM

ALICILAR GÜÇLÜ

8.11 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 9.15 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 8.69 seviyesinin altına kayması halinde ise 7.80 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.80-7.10

Satım aralığı: 9.15-10.60

Yabancı Payı (%) : 30.21

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 4.17 puan arttı.

ŞOK MARKETLER TİCARET

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 11.92 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 12.60 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 11.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 11.60-11.40

Satım aralığı: 12.60-12.80

Yabancı Payı (%) : 41.89

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.52 puan arttı.

T. HALK BANKASI

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

4.73 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 4.38 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 4.63 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.66 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 4.60-4.44

Satım aralığı: 4.66-4.84

Yabancı Payı (%) : 6.21

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan arttı.

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

1.35 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 1.26 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 1.32 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 1.36 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.26-1.25

Satım aralığı: 1.36-1.43

Yabancı Payı (%) : 12.19

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.13 puan arttı.

TAV HAVALİMANLARI

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 22.16 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 22.10 seviyesinde bulunurken ilk direnci 25.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 22.10-21.70

Satım aralığı: 25.75-26.75

Yabancı Payı (%) : 49.13

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.56 puan azaldı.

TEKFEN HOLDİNG

DESTEKLERİNE YAKIN

15.06 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 13.62 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 14.54 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 15.44 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 14.30-14.10

Satım aralığı: 14.70-14.80

Yabancı Payı (%) : 20.63

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.15 puan azaldı.

TURKCELL

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 15.6 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 15.43 seviyesinin altındaki kapanışlarda 15.20 seviyesindeki desteğini test edebilir. 15.43 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 16.28 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 15.20-14.90

Satım aralığı: 15.50-15.60

Yabancı Payı (%) : 84.67

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.04 puan azaldı.

TÜPRAŞ

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 96.1 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 103.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 95.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 95.50-93.00

Satım aralığı: 103.00-109.00

Yabancı Payı (%) : 33.13

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.89 puan azaldı.

TÜRK HAVA YOLLARI

GÜÇ KAYBEDİYOR

12.95 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 11.62 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 12.42 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 12.20-11.60

Satım aralığı: 12.70-13.50

Yabancı Payı (%) : 20.26

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.57 puan azaldı.

TÜRK TELEKOM

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

6.53 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 7.08 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 6.88 seviyesinin altına kayması halinde ise 6.53 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 6.53-6.43

Satım aralığı: 7.08-7.40

Yabancı Payı (%) : 40.45

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.71 puan azaldı.

TÜRKİYE SİGORTA

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 4.97 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 4.83 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.72 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.83 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.92 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.72-4.66

Satım aralığı: 4.88-4.94

Yabancı Payı (%) : 1.72

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan arttı.

VAKIFLAR BANKASI

DİRENÇTE ZORLANDI

3.46-3.56 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 3.49 seviyesinin altında kapanışlarda 3.44 seviyesine gerileyebilir. 3.52 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 3.52 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 3.44-3.28

Satım aralığı: 3.52-3.75

Yabancı Payı (%) : 3.94 Haftalık Değişim:

Yabancı payı geçen haftaya göre -0.03 puan azaldı.

VESTEL

İZLENMELİ

28.6 – 29.92 aralığında hareket eden hisse 29.6 seviyesinin altında kapanışlarda 29.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 29.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 30.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 29.00-28.25

Satım aralığı: 30.25-31.75

Yabancı Payı (%) : 12.34

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.48 puan arttı.