ENDEKS, DESTEĞİNDE

BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 9.92 ile Fenerbahçe Futbol ve yüzde 2.62 ile Anadolu Efes olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -29.35 ve yüzde -17.92 ile Odaş Elektrik ve Kartonsan hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 7.28 milyar TL ile Garanti BBVA hissesinde olurken, bu şirketi 6.94 milyar TL ile Ereğli Demir Çelik takip etti. Endeksin düşüşünde Holding sektöründeki kayıpların etkili olduğu görülmekte.

Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 4.45 azalışla 1,345 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 165 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 15.60 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. RSI göstergesi 34.12 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 94.69 seviyesinde olduğu görülüyor.

CCI göstergesinin -203.11 seviyesinde olması endeksi yukarı yönde destekleyebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1,357 ve 1,370 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 1,321 ve 1,297 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.42 baz puan artarak yüzde 43.04 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 18.29 seviyesinde bulunuyor.

ALKİM KİMYA

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 15.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 14.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 16.70 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 14.50-14.20

Satım aralığı: 16.70-17.30

Yabancı Payı (%) : 15.04

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.36 puan azaldı.

EGE ENDÜSTRİ

PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 1249.9 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1135.00 seviyesine doğru gerileyebilir. 1249.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 1480.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1,135.00-1,060.00

Satım aralığı: 1,480.00-1,520.00

Yabancı Payı (%) : 11.72

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.19 puan azaldı.

EMLAK KONUT GMYO

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 1.9 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 1.67 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 1.8 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.75-1.59

Satım aralığı: 1.89-2.13

Yabancı Payı (%) : 22.11

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.67 puan arttı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

18.76 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 16.30 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 17.99 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 19.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 16.30-14.70

Satım aralığı: 19.80-21.10

Yabancı Payı (%) : 33.41

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.66 puan arttı.

FORD OTOSAN

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 168.4 seviyesinin altındaki kapanışlarda 158.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 188.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 158.00-135.00

Satım aralığı: 188.00-207.00

Yabancı Payı (%) : 67.23

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.41 puan azaldı.

GARANTİ BBVA

GÜÇ KAYBEDİYOR

7.35 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 6.85 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 7.07 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 6.85-6.05

Satım aralığı: 7.30-8.00

Yabancı Payı (%) : 46.29

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 4.62 puan arttı.

HEKTAŞ

DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.30.66 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. işlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 26.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 29.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 26.00-24.50

Satım aralığı: 29.75-29.75

Yabancı Payı (%) : 4.07

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.06 puan azaldı.

İHLAS HOLDİNG

DÜŞÜŞTE

0.67 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 0.58 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 0.58 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 0.68 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 0.53-0.47

Satım aralığı: 0.68-0.83

Yabancı Payı (%) : 2.84

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.03 puan azaldı.

İHLAS GAYRİMENKUL

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 1 seviyesinin altındaki kapanışlarda 0.91 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 1.08 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 0.96-0.82

Satım aralığı: 1.08-1.16

Yabancı Payı (%) : 0.91

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.46 puan azaldı.

İPEK DOĞAL ENERJİ

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 12.64 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 11.70 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 11.91 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 11.70-10.90

Satım aralığı: 12.10-13.10

Yabancı Payı (%) : 6.40

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.76 puan azaldı.

KARSAN OTOMOTİV

DÜŞÜŞTE

3.97 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 3.35 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 3.35 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 3.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 3.12-3.00

Satım aralığı: 3.80-4.22

Yabancı Payı (%) : 0.86

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.45 puan azaldı.

KARTONSAN

DÜŞÜŞTE

62.95 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 50.4 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 50.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 63.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 44.25-43.00

Satım aralığı: 63.00-69.00

Yabancı Payı (%) : 2.21

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.03 puan azaldı.

KOÇ HOLDİNG

TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 17.21 seviyesinin altındaki kapanışlar, 16.30 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 17.21 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 18.40 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 16.30-15.50

Satım aralığı: 18.40-20.40

Yabancı Payı (%) : 66.42

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.30 puan azaldı.

KOZA ALTIN

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 107.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 103.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 115.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 103.00-100.00

Satım aralığı: 115.00-124.00

Yabancı Payı (%) : 22.63

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.13 puan azaldı.

OTOKAR

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 322.9 seviyesinin altındaki kapanışlarda 302.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 352.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 302.50-295.00

Satım aralığı: 352.50-362.50

Yabancı Payı (%) : 10.05

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.14 puan arttı.

SASA POLYESTER

DİRENÇTE ZORLANDI

41.64-46.08 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 44.52 seviyesinin altında kapanışlarda 44.00 seviyesine gerileyebilir. 46.99 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 46.99 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 44.00-43.00

Satım aralığı: 44.75-46.25

Yabancı Payı (%) : 5.48

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan arttı.

SELÇUK ECZA DEPOSU

SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 11.4441823308273 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi artıyor. Senedin ilk desteği 9.15 seviyesinde bulunurken ilk direnci 10.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 9.15-9.05

Satım aralığı: 10.20-11.00

Yabancı Payı (%) : 23.53

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.77 puan azaldı.