Borsa İstanbul’da (BİST) 2020 yılsonu bilanço dönemi tamamlandı. Biz de bankacılıktaki son durumu, bilançolardan hareketle analiz ettik.

Tablomuzda; 18 bankanın aktifler, mevduat, krediler ve net kâr rasyolarındaki 2020 yılsonu sonuçlarına, 2019 ile karşılaştırmalı yer verdik. Haberimizde ise son çeyreğin değerlendirmesinin ardından 2021 beklentilerini inceledik.

Ayrıca dört aracı kurumun banka hisselerindeki öneri ve hedef fiyatlarını öğrendik. Dört kurumun da ‘al’ dediği bankalar Akbank, Garanti BBVA ve Yapı Kredi (YKB) oldu.

Son çeyrekte net faiz marjı, kredi büyümesi ve provizyon giderleri bankalarda belirleyici faktörlerdi. Yüksek kredi büyümesinin etkisiyle üçüncü çeyrekte takipteki kredilerin oluşturduğu aktif kalitesi ve bilanço risklerinden sonra son çeyrek, sıkılaşan finansal koşulların ve bilanço risklerinin yönetilmesi gereken bir dönem olarak geride kaldı.

Ticari kâr/zarar tarafında ise swap işlemlerinden kaynaklanan maliyet artışı baskılayıcı oldu. Mevduat maliyetleri, faiz artışlarının etkisiyle yükselirken kredilerdeki büyüme yavaşladı. Kredi/mevduat makasında ise bozulmalar meydana geldi.

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