Pandemi nedeniyle özellikle yeme içme sektörü büyük bir yara aldı. Bu süreçten küçük esnaf oldukça olumsuz etkilenirken, franchise şubeler ise genel merkezden verilen desteklerle ayakta kalmaya çalıştı.

Vaka sayısının artması nedeniyle kısıtlamalar yeniden hayatımıza girerken, bu süreçte kapalı olarak kalan restoranlar için de çeşitli önlemler alındı. Birçok marka franchise şubelerine reklamdan franchise giriş bedeline, royalty ücretinden paket servise kadar pek çok konuda destekler veriyor. Sektör, pandemi sürecinde aldığı yaraları sarmaya çalışıyor.

Öte yandan bu olumsuz tabloya rağmen, sektör büyüme hedeflerini korumaya çalışıyor. 2020 yılında 45 milyar dolara ulaşan franchise sektörünün pazar büyüklüğünün 2021 yılında 50 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

250 binden fazla kişiye istihdam sağlayan franchising ekosistemine 2020 yılında 15 binden fazla girişimci katıldı. Türkiye’deki zincir işletmelerin sayısı 3 bin 500’e, zincir işletmelere bağlı şube sayısı ise 65 bine ulaştı.

Kapak haberimizde, franchising veren markaların desteklerini ve büyüme hedeflerini araştırdık.

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