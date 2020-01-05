BIST 100 hisselerinin teknik analizi (5.1.2020)
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ENDEKS ORTALAMALARININ ÜZERİNDE
Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 19.88 ile Batı Çimento ve yüzde 14.70 ile Adana Çimento (A) olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 8.04 ve yüzde 7.20 ile Güneş Sigorta ve Net Holding hisseleri oldu.
Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 6.40 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 3.54 milyar TL ile Aselsan takip etti. Endeksin yükselişinde çimento ve beton sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte.
Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.93 düşüşle 113,684 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 19,114 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 11.41 milyar TL olarak gerçekleşti.
BİST 100 endeksi 7 günlük hareketli ortalamasının altında iken, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin ortalamalarının üzerinde kalması yükseliş trendinin devamı açısından önemli.
RSI göstergesi 63.87 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 102.35 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 115,298 ve 116,911 direnç seviyeleri olarak takip edilecek.
Olası geri çekilmelerde ise 112,344 ve 111,004 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.1 baz puan artarak yüzde 60.82 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 11.95 seviyesinde bulunuyor.
AKBANK
GÜÇ KAYBEDİYOR
8.33 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 7.38 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 7.94 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 7.38-7.08
Satım aralığı: 8.25-8.35
Yabancı Payı (%) : 60.13
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.38 puan azaldı.
ASELSAN
ARTAN İŞLEM HACMİNİN ETKİSİ İLE YÜKSELİŞ SEYRİNDE
19.70 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 23.50 seviyesindeki dirence yönelebilir. 21.78 seviyesinin altındaki kapanışlarda 19.70 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 19.70-19.20
Satım aralığı: 23.50-24.70
Yabancı Payı (%) : 25.65
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.16 puan arttı.
BİM MAĞAZALAR
İZLENMELİ
46.3 – 47.52 aralığında hareket eden hisse 47.44 seviyesinin altında kapanışlarda 45.75 seviyesindeki desteğini test edebilir. 47.44 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 48.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 45.75-45.50
Satım aralığı: 48.50-49.50
Yabancı Payı (%) : 65.18
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.10 puan azaldı.
EMLAK KONUT GMYO
İZLENMELİ
1.43 – 1.51 aralığında hareket eden hisse 1.46 seviyesinin altında kapanışlarda 1.44 seviyesindeki desteğini test edebilir. 1.46 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 1.54 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.44-1.39
Satım aralığı: 1.47-1.53
Yabancı Payı (%) : 41.38
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.10 puan azaldı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 9.14 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 8.95 seviyesinin altındaki kapanışlarda 8.65 seviyesindeki desteğini test edebilir. 8.95 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 9.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 8.65-7.85
Satım aralığı: 9.20-9.85
Yabancı Payı (%) : 44.18
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.01 puan azaldı.
GARANTİ BANKASI
DİRENÇTE ZORLANDI
10.87-11.38 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 10.90 seviyesinin altında kapanışlarda 10.60 seviyesine gerileyebilir. 10.90 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 11.10 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 10.60-10.20
Satım aralığı: 11.10-11.50
Yabancı Payı (%) : 71.80
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.43 puan azaldı.
KOZA ALTIN
İZLENMELİ
73.3 – 77.85 aralığında hareket eden hisse 76.3 seviyesinin altında kapanışlarda 74.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 76.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 77.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 74.50-73.50
Satım aralığı: 77.50-78.00
Yabancı Payı (%) : 68.26
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.09 puan azaldı.
KOZA MADENCİLİK
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 9.9 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 9.85 seviyesinde bulunurken ilk direnci 11.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 9.85-9.40
Satım aralığı: 10.80-11.00
Yabancı Payı (%) : 53.64
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.93 puan azaldı.
SABANCI HOLDİNG
İZLENMELİ
9.5 – 9.9 aralığında hareket eden hisse 9.63 seviyesinin altında kapanışlarda 9.45 seviyesindeki desteğini test edebilir. 9.63 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 9.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 9.45-9.10
Satım aralığı: 9.70-10.00
Yabancı Payı (%) : 64.62
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.06 puan azaldı.
SODA SANAYİİ
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 6.27 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 6.15 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.05 seviyesindeki desteğini test edebilir. 6.15 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.28 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.05-5.85
Satım aralığı: 6.28-6.35
Yabancı Payı (%) : 33.20
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.30 puan azaldı.
ŞİŞE CAM
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
5.38 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 5.18 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 5.27 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.38 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.18-4.86
Satım aralığı: 5.38-5.60
Yabancı Payı (%) : 28.91
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.77 puan azaldı.
TAV HAVALİMANLARI
DİRENÇTE ZORLANDI
28.7-29.76 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 28.96 seviyesinin altında kapanışlarda 27.14 seviyesine gerileyebilir. 28.96 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 29.75 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 28.50-27.50
Satım aralığı: 29.50-29.75
Yabancı Payı (%) : 73.12
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.49 puan azaldı.
TOFAŞ OTO. FAB.
DİRENÇTE ZORLANDI
26.32-27.1 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 26.4 seviyesinin altında kapanışlarda 24.76 seviyesine gerileyebilir. 26.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 27.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 26.00-24.70
Satım aralığı: 27.00-27.75
Yabancı Payı (%) : 72.86
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.13 puan azaldı.
TÜPRAŞ
DİRENÇTE ZORLANDI
123.7-128.9 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 125.6 seviyesinin altında kapanışlarda 118.10 seviyesine gerileyebilir. 125.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 128.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 124.00-122.00
Satım aralığı: 128.00-132.00
Yabancı Payı (%) : 73.31
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan arttı.
TÜRK HAVA YOLLARI
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 14.08 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 14.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 13.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 13.90-13.40
Satım aralığı: 14.50-14.80
Yabancı Payı (%) : 41.87
Yabancı payı geçen haftaya göre 0.50 puan arttı.
TÜRK TELEKOM
DİRENÇTE ZORLANDI
7.2-7.5 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 7.27 seviyesinin altında kapanışlarda 7.10 seviyesine gerileyebilir. 7.27 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 7.38 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.10-6.88
Satım aralığı: 7.38-7.65
Yabancı Payı (%) : 67.14
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.24 puan azaldı.
VAKIFLAR BANKASI
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 5.13 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 5.18 seviyesinde bulunurken ilk direnci 5.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.18-4.94
Satım aralığı: 5.50-5.60
Yabancı Payı (%) : 65.52
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.14 puan arttı.
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