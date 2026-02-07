BIST 100 hisselerinin teknik analizi (07.02.2026)

Endekste Yukarı Trend Devam Ediyor

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 118.97 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 71.32 milyar TL ile Akbank takip etti. Endeksin düşüşünde Banka sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2.29 azalışla 13,522 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 311 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 208.83 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 günlük hareketli ortalamasının altında iken, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor.

RSI göstergesi 67.23 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 106.24 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 13,632 ve 13,743 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 13,407 ve 13,292 destek seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 34.48 seviyesinde bulunuyor.



Anadolu Efes



Çıkışta

Alıcılar güçleniyor. 18.67 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 20.18 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 21.80 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 18.20 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 18.20-16.90

Satım aralığı: 21.80-21.70

Endeks Ağırlığı (%): 0.92

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.051 puan arttı.



Alarko Holding



Dirençler izlenmeli

Güç topluyor. 103.1 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 118.65 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 107.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 107.00-102.00

Satım aralığı: 113.00-115.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.43

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.019 puan arttı.



Bim Mağazalar



Dirençler izlenmeli

Güç topluyor. 638 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 715.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 640.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 640.00-585.00

Satım aralığı: 715.00-750.00

Endeks Ağırlığı (%): 6.71

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.239 puan arttı.



Emlak Konut GMYO



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 23.76 seviyesinin altındaki kapanışlarda 22.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 25.25 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 22.00-21.80

Satım aralığı: 25.25-25.25

Endeks Ağırlığı (%): 1.13

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.048 puan azaldı.



Ereğli Demir Çelik



Dirençler izlenmeli

Güç topluyor. 26.84 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 30.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 27.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 27.00-25.25

Satım aralığı: 30.50-30.75

Endeks Ağırlığı (%): 2.34

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.083 puan arttı.



Mavi Giyim



Güç kaybediyor

48.64 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 44.50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 46.6 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 44.50-43.00

Satım aralığı: 47.25-50.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.67

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.003 puan azaldı.



Migros Ticaret



Dirençler izlenmeli

Güç topluyor. 610.5 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 665.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 625.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 625.00-570.00

Satım aralığı: 665.00-715.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.45

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.049 puan arttı.



Pasifik Eurasia Lojistik



Dirençler İzlenmeli

Hareketlendiği gözleniyor. 134.5 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 151.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 161.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 151.00-147.00

Satım aralığı: 154.00-162.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.81

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.042 puan arttı.



Sabancı Holding



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 103.4 seviyesinin altındaki kapanışlarda 99.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 110.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 99.00-91.50

Satım aralığı: 110.00-112.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.70

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.101 puan azaldı.



Şok Marketler Ticaret



Güç kaybediyor

67.4 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 60.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 62.55 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 60.00-54.50

Satım aralığı: 66.00-69.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.47

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.003 puan azaldı.



TAV Havalimanları



Desteğinin üzerinde tutunmalı

332.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 375.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 358.25 seviyesinin altına kayması halinde ise 332.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 332.50-312.50

Satım aralığı: 375.00-382.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.50

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.049 puan arttı.



Turkcell



Satıcılar güçlü

Güç kaybediyor. 119.5 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 110.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 114.3 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 110.00-102.00

Satım aralığı: 120.00-123.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.73

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.029 puan arttı.



Türk Altın İşletmeleri



Para çıkışı gözleniyor

Hissede 45.96 seviyesinin altındaki kapanışlarda 35.25 seviyesine doğru gerileyebilir. 45.96 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 48.56 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 35.25-28.00

Satım aralığı: 46.25-51.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.04

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.171 puan azaldı.



TR Anadolu Metal Madencilik



Düşüşte

142.4 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 127.7 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 127.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 138.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 107.00-100.00

Satım aralığı: 132.00-146.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.54

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.047 puan azaldı.



Türk Telekom



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 69.8 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 67.1 seviyesinin altındaki kapanışlarda 64.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 67.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 70.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 64.00-59.50

Satım aralığı: 70.00-71.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.75

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.026 puan arttı.



Ülker Bisküvi



Güç kaybediyor

139.5 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 125.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 131.2 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 125.00-119.00

Satım aralığı: 135.00-143.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.47

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.003 puan arttı.



Vakıflar Bankası



Desteklerinde tutunmayı deneyebilir

37.88 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 34.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 36.48 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 38.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 34.50-32.25

Satım aralığı: 38.50-38.75

Endeks Ağırlığı (%): 0.53

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.016 puan arttı.