Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 7 şirket var (2-6 Şubat)

Açıklama şöyle:

19.11.2024 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizin %51 oranında pay sahibi olduğu DEFIC grup şirketleri (Defic Globe) ile RB Solar Energy Srl, Energie Soleil Srl ve Solar World Srl (birlikte "İştirakler") arasında, Romanya'da geliştirilen iki adet güneş enerjisi santrali projesine ilişkin olarak, projelerin finansal kapanışını takiben yürürlüğe girecek bir EPC Term Sheet imzalandığı kamuoyuna duyurulmuştu.

Bu kapsamda, projelere ilişkin finansal kapanışın uluslararası finansman kuruluşları aracılığıyla tamamlanmasını takiben, Defic Globe ile İştirakler arasında; güneş enerjisi santrallerinin mühendislik, ürün tedariki ve kurulum hizmetleri, ayrıca yüksek gerilim trafo merkezleri ve enerji nakil hatlarının kurulumu da dâhil olmak üzere anahtar teslim inşaat işlerini kapsayan toplam 111.232.418 USD bedelli EPC Sözleşmesi, 30.01.2026 tarihinde imzalanmıştır.

Defic Globe'un söz konusu İştirakler'de %35 oranında sermaye payı bulunmakta olup, kalan %65 oranındaki pay Avrupa merkezli bir enerji grubuna aittir.

Yenilenebilir enerjide 2030 yılına kadar 1 GW kurulu güç hedefine yönelik yatırımlarını sürdürürken, Şirketimiz aynı zamanda güçlü EPC kabiliyetleriyle dünyanın farklı coğrafyalarında taahhüt faaliyetlerini artırarak devam ettirmeyi ve bu iki alanın birlikte yarattığı sinerjiyle sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme sağlamayı hedeflemektedir.