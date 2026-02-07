Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 7 şirket var (2-6 Şubat)

Borsa İstanbul'da payları işlem gören ve geçen hafta KAP'a yeni iş ilişkisi başlığı altında açıklama yapan şirketler şöyle:
1 YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. (YEOTK)
Açıklama şöyle:
19.11.2024 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizin %51 oranında pay sahibi olduğu DEFIC grup şirketleri (Defic Globe) ile RB Solar Energy Srl, Energie Soleil Srl ve Solar World Srl (birlikte "İştirakler") arasında, Romanya'da geliştirilen iki adet güneş enerjisi santrali projesine ilişkin olarak, projelerin finansal kapanışını takiben yürürlüğe girecek bir EPC Term Sheet imzalandığı kamuoyuna duyurulmuştu.
Bu kapsamda, projelere ilişkin finansal kapanışın uluslararası finansman kuruluşları aracılığıyla tamamlanmasını takiben, Defic Globe ile İştirakler arasında; güneş enerjisi santrallerinin mühendislik, ürün tedariki ve kurulum hizmetleri, ayrıca yüksek gerilim trafo merkezleri ve enerji nakil hatlarının kurulumu da dâhil olmak üzere anahtar teslim inşaat işlerini kapsayan toplam 111.232.418 USD bedelli EPC Sözleşmesi, 30.01.2026 tarihinde imzalanmıştır.
Defic Globe'un söz konusu İştirakler'de %35 oranında sermaye payı bulunmakta olup, kalan %65 oranındaki pay Avrupa merkezli bir enerji grubuna aittir.
Yenilenebilir enerjide 2030 yılına kadar 1 GW kurulu güç hedefine yönelik yatırımlarını sürdürürken, Şirketimiz aynı zamanda güçlü EPC kabiliyetleriyle dünyanın farklı coğrafyalarında taahhüt faaliyetlerini artırarak devam ettirmeyi ve bu iki alanın birlikte yarattığı sinerjiyle sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme sağlamayı hedeflemektedir.
2 FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş. (FRMPL)
Açıklama şöyle:
Yurt içi müşterilerimizden toplam 750.000.000 ,00 TL (Yediyüzelli milyon TL) tutarında sipariş alınmıştır. Teslimatların en geç Mart 2026 sonuna kadar (mevsimsel durumlardan etkilenen projeler için 15 gün gibi bir süre uzaması söz konusu olabilir) tamamlanması planlanmaktaır. Siparişlerin teslimatları ile 2026 1.çeyrek yurt içi hedefler gerçekleşmiş olacaktır.
3 MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MEGMT)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, Avrupa'da yerleşik uluslararası bir müşterisi ile 2026 yılının sonuna kadar toplamda 1500 Ton sipariş alınma konusunda yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanmıştır.
- Bu siparişin 2026 ciromuza toplamda 20 Milyon $ katkı yapması beklenmektedir.
4 GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (GESAN)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, EnerjiSA' ya bağlı dağıtım şirketleri olan Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş., İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) ve Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından, 04/02/2026 tarihinde imzalanması planlanan sözleşmeler için davet almıştır.
"Reaktif Güç Kompanzasyon Sistemleri İşi" konulu sözleşmelerin, vergiler hariç olmak üzere bedelleri aşağıdaki gibidir:
Toroslar EDAŞ: 76.729.025,99 TL (işçilik) + 8.263.125,88 USD (malzeme)
AYEDAŞ: 21.789.451,76 TL (işçilik) + 2.286.776,93 USD (malzeme)
Başkent EDAŞ: 34.097.882,16 TL (işçilik) + 3.672.073,16 USD (malzeme)
(Güncel USD/TL kuru esas alındığında, sözleşmelerin toplam bedeli vergiler hariç yaklaşık 750.561.215 TL'dir.)
Sözleşmelere konu işlerin malzeme kısımlarındaki ürünler, bağlı ortaklığımız Europower Enerji A.Ş. tarafından üretilecektir.
5 ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (OZATD)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, 30.12.2025 tarihinde yurt dışında mukim üç firma ile 2.000.000,00 USD tutarında (yaklaşık 85.879.000,00 TL, 30.12.2025 TCMB döviz satış kuru alınmıştır) üç Adet Gemi Tamir Bakım ve Onarım sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılan sözleşme kapsamında gemilerin tamir, bakım ve onarımı başarı ile tamamlanarak müşterilerimize teslim edilmiştir. Müşterilerimizden gelen ilave talepler doğrultusunda nihai tutar 3.370.000 USD (yaklaşık 146.341.576,00 Türk Lirası, 04.02.2026 TCMB döviz alış kuru alınmıştır) olarak gerçekleşmiştir.
6 SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (SDTTR)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, 05.02.2026 tarihinde, yurt içi bir müşterisi ile savunma sistemleri alanında toplam tutarı 896.400 ABD Doları olan sözleşme imzalamıştır. Sözleşme kapsamındaki ürünlerin teslimatlarının 2026 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmıştır.
7 HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (HKTM)
Açıklama şöyle:
05.02.2026 tarihinde şirketimiz ile 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü arasında, savunma sanayimiz açısından kritik öneme sahip bir sistemin yerlileştirilmesine yönelik olarak; prototip üretimi ve seri üretimi kapsayan, 10 (on) yıl süreli Stratejik İş Birliği Anlaşması imzalanmıştır.
Söz konusu anlaşma kapsamında geliştirilecek ilk prototipin 2026 yılı içerisinde teslim edilmesi planlanmaktadır.
Bu iş birliği ile şirketimizin, başta savunma sanayii olmak üzere orta ve orta-yüksek teknoloji alanlarındaki teknik yetkinliklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.