2026’da halka arz dalgası başlayacak mı?

Borsa İstanbul’da (BİST) 2021’de 52, 2022’de 40, 2023’te 54 şirket, 2024’te 33 şirket halka arz edildi. Toplam halka arz büyüklükleri ise 2021’de 22,4 milyar TL, 2022’de 19,6 milyar TL, 2023’te 79,9 milyar TL, 2024’te ise 56,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ekonomist’in 18 - 29 Ocak 2026 tarihli sayısından

Toplam 18 halka arzın yapıldığı 2025’te ise halka arz sayısı son beş yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu 18 şirketin toplam halka arz büyüklüğü 45,1 milyar TL olarak kaydedildi. 2024’e göre yaşanan bu düşüşte, yüksek reel faiz ortamı ve yıl içindeki politik belirsizliklerin hisse piyasası üzerindeki olumsuz etkisinin belirleyici olduğuna dikkat çekiliyor.

Başvuru yoğunluğu sürüyor

BİST, 2026’ya yeni zirve seviyelerini test ederek ve yüksek işlem hacimleriyle girerken halka arzlar açısından da hareketli bir başlangıcın söz konusu olduğu söyleyebilir. 25-26 Aralık 2025’te talep toplayan Arf Bio, 5 Ocak’ta işlem görmeye başladı ve yeni yılın ilk şirketi oldu. Talep toplama süreci 5-6-7 Ocak’ta gerçekleştirilen Meysu Gıda için gong, 13 Ocak’ta çaldı. Formül Plastik 15 Ocak’ta, Z GYO 16 Ocak’ta borsada işlem görmeye başladı. Üçay Mühendislik ise 14-15-16 Ocak’ta talep topladı. Mevcut durumda halka arz için başvuruda bulunan ve süreci devam eden şirket sayısının 180 civarında olduğu tahmin ediliyor. Öte yandan bu yılın başında Sermaye Piyasası Kurumu (SPK), halka arz başvurusunda bulunacak şirketler için 3,6 milyar TL aktif büyüklük ve 1,8 milyar TL ciro şartı getirdi. Daha önce bu kriterler 2,4 milyar TL aktif büyüklük ve 1,2 milyar TL ciro olarak uygulanıyordu.

“2026’da işlem sayısı artabilir”

Akalın Finans Kurucu Ortağı Alper Akalın, son beş yılın ortalama halka arz sayısının 40 ve en yüksek işlem sayısının 54 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, mevcut başvuruların halka arza dönüşmesinin 2-3 yıl süreceğine işaret ediyor. Alper Akalın, şöyle devam ediyor:

“Bekleyen başvuruların neredeyse yarısının sanayi sektöründen gelmesi, bu sektörün 2026’da piyasaya geri döneceğine işaret ediyor. Ancak bu öngörünün gerçekleşmesi, makroekonomik koşulların istikrarlı seyrine ve düzenleyici onay süreçlerinin aksamadan ilerlemesine bağlı. Reel faiz oranlarında beklenen kademeli düşüş, biriken başvuru yoğunluğu ve ikincil piyasadaki olumlu performansın birleşimi ile 2026’da yaklaşık 30 halka arz işlemi gerçekleşebileceği öngörüyoruz.”

“Borçluluğu düşük şirket öne çıkacak”

Ata Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, “Ekonomi programında önemli bir sürpriz olmazsa ve faiz indirim süreci beklediğimiz gibi seyrederse, 2026’nın ikinci yarısından itibaren, borsadaki değerlemelerin normalleşmesiyle ve faiz indirim beklentilerinin artmasıyla halka arzlara da ilgi artabilir” diyor. Demirtaş’a göre; yılın ilk üç ayındaki ekonomik sinyaller, yılın kalanı için halka arzlarla ilgili sinyaller verecek.

Global Menkul Değerler Araştırma Birimi Direktörü Onur Marşan ise 2024-2025 dönemindeki kadar yoğun bir halka arz takviminin oluşması için piyasa likiditesinin artmasının ve yatırımcı iştahının destekleyici seyretmesinin önem taşıdığını kaydediyor. Marşan, yatırımcı ilgisinin sürdürülebilir olduğu görüşü korunmakla birlikte, yüksek talep yaratacak arzlar için kârlılığı güçlü, borçluluğu düşük ve büyüme hikâyesi net şirketlerin öne çıkmasını bekliyor.

“Daha seçici bir dönem”

GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldır, 2026’da halka arz piyasasının ‘daha dengeli ve seçici’ bir döneme girdiği görüşünde. Piyasada kalan yatırımcı kitlesinin ‘daha bilinçli ve temkinli’ olduğuna ve şirketlerin büyüme hikâyesine, kârlılığına ve sektörel potansiyeline odaklandığına dikkat çeken Ayyıldır’a göre; 2026, ‘sayı olarak az, içerik olarak kaliteli ve nitelikli’ halka arzların öne çıktığı bir yıl olabilir.

“Katma değer üreten, finansalları güçlü, uzun vadeli büyüme potansiyeline ve doğru hikâyeye sahip şirketlerin hâlâ güçlü talep çekme potansiyeli var” diyen Kudret Ayyıldır; 2023-2024’teki gibi her seviyede yoğun talep oluşması için makro görünümün ve yatırımcı güveninin güçlenmesi gerektiğinin de altını çiziyor. Halka arzların daha ‘nitelikli’ olması noktasında kurumsal yatırımcılar ile yabancı yatırımcıların katılımının önemi üzerinde de duruluyor.

Dr. Kutay Gözgör / Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü

“2026 ‘olgunlaşma dönemi’ olabilir”

“2026’da halka arz piyasasının daha kurumsal ve stratejik bir yapıya dönüşmesini bekliyor, 2026’da ‘nicelikten ziyade niteliğin’ ön plana çıkacağı bir süreç öngörüyoruz. Piyasa koşullarına bağlı olarak, şirketlerin borç yapılandırmasından ziyade yeni yatırımları finanse etmek ve kurumsal yapılarını güçlendirmek amacıyla sermaye piyasalarına yöneleceğini tahmin ediyoruz. Yatırımcı tarafında ise seçiciliğin arttığı ve kurumsal yatırımcı ağırlığının yükseldiği bir tablo bekliyoruz. Halka arz büyüklüğü yüksek, sürdürülebilir büyüme modeline sahip ve şeffaflık ilkelerine bağlı şirketler piyasadan talep görmeye devam edebilir. Bizce 2026, piyasa derinliğinin arttığı ve yatırımcıların daha uzun vadeli bir perspektifle halka arzlara yaklaştığı bir ‘olgunlaşma dönemi’ olacak.”