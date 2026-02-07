TEB'den 2025 yılı bilanço değerlendirmesi

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 2025 finansal sonuçlarını açıklayan TEB'in toplam kredileri yıl sonunda 445 milyar lira seviyesinde gerçekleşirken aynı dönemde toplam mevduatı ise 510 milyar lira oldu.

Sermaye yapısıyla birlikte geçen yıl istikrarlı büyümeyi sağlayan ve karlılığını sürdürülebilir bir şekilde devam ettiren bankanın öz kaynakları, 58 milyar lira olurken sermaye yeterlilik rasyosu hedef rasyo olan yüzde 12'nin üstünde, yüzde 18,82 olarak gerçekleşti.

TEB'in 31 Aralık 2025 itibarıyla aktif toplamı 768 milyar lira, net karı ise 14 milyar 61 milyon lira olurken ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin önemli göstergesi olan kredileri ise toplam aktiflerinin yüzde 58'ini oluşturdu.

Uluslararası kurumlardan sağladığı kaynaklarla reel sektörü destekleyen banka, yılın son çeyreğinde yenilediği sendikasyon kredisiyle reel sektörün dış ticaret finansmanına 350 milyon dolar tutarında destek sağladı.

Bankanın sendikasyon kredisine 500 milyon dolar talep gelirken 14 ülkeden 5'i yeni katılımcı olmak üzere, toplam 23 bankanın katılımıyla gerçekleşen sendikasyon kredisi ilave kaynak artışıyla yüzde 106 yenilendi.

TEB, ilk kez hazırladığı "Sürdürülebilir Finansman Çerçeve" dokümanıyla çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilir projelerin finansmanını hedefleyen Sürdürülebilirlik Sendikasyon Kredisi yapısına geçti.

Uluslararası piyasalarda yeşil, sosyal ve sürdürülebilir finansman araçları ihraç etme imkanı sağlayan çerçeve doküman kapsamında, çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilir projelerin finansmanı ve dış ticaretin finansmanı desteklenirken iklim değişikliğiyle mücadele, temiz enerjiye geçiş, enerji verimliliği, okyanusların korunması, biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi, kapsayıcı ekonomik büyüme ve eğitimde eşitlik gibi alanlarda somut katkılar sağlanması hedefleniyor.

Banka, sürdürülebilir ve düşük karbonlu ekonomiye geçişi destekleme hedefi doğrultusunda, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile işbirliğini güçlendirdi.

EBRD tarafından yürütülen "Yeşil Ekonomi Finansman Programı"nın (GEFF II) bir parçası olarak, aralık ayında 100 milyon avro tutarında kredi sözleşmesi imzalandı ve 50 milyon avro tutarındaki ilk dilim finansman sağlandı.

TEB ile EBRD arasındaki uzun soluklu işbirliğinde ilk yeşil finansman adımı olan bu kredi, kurumsal firmalar, KOBİ'ler ve bireysel müşterilerin sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarının finansmanında kullanılacak.

TEB, kredili ürünlerin yönetimi daha esnek hale getirdi

Banka, yıl boyunca müşterilerinin finansal ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetler sunmaya devam etti. Mobil bankacılık uygulaması CEPTETEB üzerinden kredi kartı, KMH ve kredi ürünleri yeniden yapılandırılarak kredili ürünlerin yönetimi daha esnek hale getirildi.

Geliştirilen dijital platform ödemeleri fonksiyonuyla kullanıcıların anlaşmalı dijital platformlara Visa logolu TEB kartlarına tanımlanmış üyeliklerini görüntüleyerek ödeme talimatlarını kolayca yönetmesine imkan sağlandı.

CEPTETEB İŞTE platformunda ticari müşterilere yönelik kredi kartı borç yapılandırma, HGS başvuru, dijital kartlarla üyelik kontrolü, çek karnesi ve ibraz izleme gibi alanlarda yeni geliştirmeler yapıldı.

Müşterilerine çevrim içi İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) sunan ilk bankalardan biri olan TEB, yüzde 3 döviz dönüşüm desteği kapsamında teşvikli İBKB hizmetini çevrim içi kanala taşıdı.

Rotatif ve spot kredi kullanım özelliği platforma eklenirken ticari müşterilere özel kredi ve banka kartı şifre alma özelliği getirildi, teminat mektubu ve çek karnesi başvurusuna erişim sağlandı.

Banka, "Kadın Bankacılığı" ile sürdürülebilir ekonomik büyüme için kadın işletme sahiplerinin ve girişimcilerin iş dünyasındaki varlığını güçlendirmeye yönelik çalışmaya devam etti.

Yıl boyunca kadın girişimcilerin finansmana erişimini artırmaya yönelik çalışmalar yapan banka, kadın KOBİ'lere kullandırılan kredilerde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 70 büyüme elde etti.

Kadın girişimcilerin yalnızca finansmana değil, aynı zamanda bilgiye, pazara ve iş ağlarına erişimini destekleyen banka, Kadın Bankacılığı çalışmalarıyla kadın girişimcilerin işlerini büyütmelerine, istihdam yaratmalarına ve ekonomiye katılmalarına katkı sunmayı sürdürdü.

Banka, toplumun sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla finansal okuryazarlığa odaklanan çalışmalarına devam etti.

"TEB Aile Akademisi" ile 2025'te 30'dan fazla kurumda 10 binden fazla kişiye finansal okuryazarlık eğitimleri verildi.

Sürdürülebilir çevre ve iklim farkındalığı oluşturmak amacıyla tasarlanan iklim okuryazarlığı ve çevre hukuku okuryazarlığı eğitimleri 5 binden fazla kişiye yüz yüze ve dijital olarak sunuldu.

TEB Aile Akademisi tarafından finansal okuryazarlık eğitimi verilen birey sayısı yıl sonu itibarıyla 21 milyonu aştı.

Banka, finansal okuryazarlık çalışmaları kapsamında her yıl toplumun finansal sağlık durumunu değerlendirmek ve bu alanda katedilen mesafeyi ölçmek için düzenli olarak araştırma yapıyor.

Finansal durumlara ilişkin araştırmanın sonucu paylaşıldı

Banka, bu yıl Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ile hazırladığı araştırmanın sonuçlarını da kamuoyuyla paylaştı.

Türkiye genelinde 12 ilde yaklaşık 2 bin 500 anketle gerçekleştirilen araştırmada hanelerdeki finansal karar alıcıların finansal durumları, finansal karar alma şekilleri ve finansal okuryazarlık seviyeleri değerlendirildi.

KOBİ Bankacılığı çalışmalarıyla banka, çevresel ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek KOBİ'lerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasını destekledi.

Sürdürülebilirlik finansmanı kapsamında, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi, atık yönetimi, elektrikli ulaşım araçları ve karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik yenileme projelerinin finansmanında KOBİ'lere ve belediyelere çözümler sundu. Ayrıca KOBİ'lere yönelik "TEB KOBİ Sürdürülebilirlik Finansman Ürünü"nü hayata geçirdi.

Banka, "Girişim Bankacılığı" ile girişimcileri desteklemeyi ve ekosisteme katkı sağlamayı yılın son çeyreğinde de sürdürdü.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Türkiye Innovation Week"in bu yıl da partnerleri arasında yer alan TEB, TİM-TEB Girişim Evi girişimcilerinin stantlarının bulunduğu InnovaZone'da girişimcilerle yatırımcıları bir araya getiren çok sayıda program gerçekleştirdi.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren TİM-TEB Girişim Evleri'nin Startup to Export programı kapsamında 30 girişimci, uluslararası ağa katılma ve müşteri edinimi konularında desteklendi.

İhracatçıları desteklemek amacıyla uygun maliyetli MB reeskont kredisi ve Exim kredi kullanımlarının yakından takip edildiği yılın son çeyreğinde bankanın aracılık ettiği MB reeskont kredi kullanımı 11,7 milyar liraya ulaştı.