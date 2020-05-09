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ENDEKS DESTEK SEVİYESİNDE

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 37.39 ile Alkim Kimya ve yüzde 9.95 ile Kardemir (D) olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -13.35 ve yüzde -13.16 ile Ford Otosan ve Doğuş Otomotiv hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 4.26 milyar TL ile Garanti Bankası hissesinde olurken, bu şirketi 4.09 milyar TL ile Kardemir (D) takip etti.

Endeksin düşüşünde Otomotiv sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 3.23 azalışla 97,845 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 13,550 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 11.00 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor.

Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 49.98 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 98.89 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 99,016 ve 100,186 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 97,173 ve 96,501 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 1.4 baz puan azalarak yüzde 55.97 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 10.34 seviyesinde bulunuyor.

ASELSAN

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 27.38 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 25.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 26.5 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 25.50-24.50

Satım aralığı: 27.00-27.50

Yabancı Payı (%) : 30.82

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.11 puan arttı.

DOĞAN HOLDİNG

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 1.76 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 1.74 seviyesinde bulunurken ilk direnci 2.01 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.74-1.60

Satım aralığı: 2.01-2.04

Yabancı Payı (%) : 39.64

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.60 puan azaldı.

EMLAK KONUT GMYO

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 1.25 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 1.19 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 1.22 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.19-1.16

Satım aralığı: 1.24-1.30

Yabancı Payı (%) : 33.10

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.60 puan azaldı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

8.26 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 7.57 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 8.05 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 8.15 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.95-7.75

Satım aralığı: 8.15-8.35

Yabancı Payı (%) : 41.25

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.21 puan azaldı.

GARANTİ BBVA

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 7.86 seviyesinin altındaki kapanışlarda 7.43 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 8.25 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 7.43-7.15

Satım aralığı: 8.25-8.40

Yabancı Payı (%) : 63.60

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.64 puan azaldı.

İŞ BANKASI (C)

DİRENÇTE ZORLANDI

4.85-4.97 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 4.87 seviyesinin altında kapanışlarda 4.80 seviyesine gerileyebilir. 4.92 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 4.92 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 4.80-4.70

Satım aralığı: 4.92-5.08

Yabancı Payı (%) : 47.70

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.87 puan azaldı.

KARDEMİR (D)

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 2.21 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 2.56 seviyesindeki dirence yönelebilir. 2.43 seviyesinin altındaki kapanışlarda 2.21 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 2.21-2.17

Satım aralığı: 2.56-2.66

Yabancı Payı (%) : 15.25

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.01 puan azaldı.

PEGASUS

GÜÇ KAYBEDİYOR

56.25 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 47.75 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 51.25 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 47.75-43.75

Satım aralığı: 53.00-60.50

Yabancı Payı (%) : 13.68

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.55 puan azaldı.

SODA SANAYİİ

DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.5.97 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 5.13 seviyesinde bulunurken ilk direnci 5.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 5.13-4.88

Satım aralığı: 5.90-5.93

Yabancı Payı (%) : 27.54

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.18 puan azaldı.

ŞİŞE CAM

DİRENÇTE ZORLANDI

4.76-4.89 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 4.8 seviyesinin altında kapanışlarda 4.74 seviyesine gerileyebilir. 5.08 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 5.08 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.74-4.48

Satım aralığı: 4.84-5.18

Yabancı Payı (%) : 21.86

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.41 puan azaldı.

T. HALK BANKASI

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 5.09 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 4.95 seviyesinde bulunurken ilk direnci 5.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.20-5.05

Satım aralığı: 5.90-6.63

Yabancı Payı (%) : 35.40

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.93 puan azaldı.

T.S.K.B.

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

1.05 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 1.01 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 1.02 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 1.04 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.01-0.98

Satım aralığı: 1.04-1.08

Yabancı Payı (%) : 23.48

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.43 puan azaldı.

TRAKYA CAM

DİRENÇTE ZORLANDI

3.14-3.29 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 3.19 seviyesinin altında kapanışlarda 3.10 seviyesine gerileyebilir. 3.28 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 3.28 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 3.10-3.06

Satım aralığı: 3.28-3.42

Yabancı Payı (%) : 30.21

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.34 puan arttı.

TÜRK HAVA YOLLARI

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

10.93 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 10.40 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 10.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 11.24 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 10.40-9.85

Satım aralığı: 10.70-11.10

Yabancı Payı (%) : 28.81

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.32 puan azaldı.

TÜRK TELEKOM

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 6.88 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.15 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 7.35 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 6.15-5.50

Satım aralığı: 7.35-7.65

Yabancı Payı (%) : 55.67

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.19 puan azaldı.

TURKCELL

GÜÇ KAYBEDİYOR

13.78 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 13.10 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 13.4 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 13.10-13.00

Satım aralığı: 13.50-13.60

Yabancı Payı (%) : 81.01

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.09 puan azaldı.

TÜPRAŞ

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 84.95 seviyesinin altındaki kapanışlarda 82.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 87.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 82.00-78.50

Satım aralığı: 87.00-88.00

Yabancı Payı (%) : 57.84

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.62 puan azaldı.