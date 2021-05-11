Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, bugün (11 Mayıs) yüzde 1,10 değer kaybederek günü 1.444,87 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,04 puan azalırken, toplam işlem hacmi 18,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,70 ve holding endeksi yüzde 1,29 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,48 ile gıda, içecek, en çok kaybettiren ise yüzde 4,32 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,41, sanayi endeksi yüzde 0,71, hizmetler endeksi yüzde 0,78, teknoloji endeksi yüzde 1,77 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 19,06 puan ve yüzde 1,24 düşüşle 1.515,49 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 24’ü prim yaptı, 75’i geriledi.
Kardemir (D), Koza Altın, Garanti Bankası, Petkim ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- En çok artanlar
- En çok azalanlar
- En çok işlem görenler
- Borsa şirketlerinin piyasa değeri
- 6 ayın rekorunu kıran gram altında ibre ne yönde? Olası düşüşler alım fırsatı mı?
Analistler, artan küresel enflasyon endişelerinin risk iştahını azalttığını belirterek, dünya borsalarında satıcılı bir seyir izlendiğini kaydetti.
YARIN HANGİ VERİLER VAR?
Yarın yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise ABD ve Almanya’da enflasyon, Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi, İngiltere’de büyüme verilerinin ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini belirten analistler, özellikle ABD’de açıklanacak enflasyon verisinin piyasalardaki endişeler bakımından belirleyici olacağını aktardı.
- ‘Küçük mobil ev’e talep hızla artıyor: Ne kadara mal oluyor?
- Çinli devlerden Türkiye’de üretim atağı: Hangi alanlar ön planda?
- İlk yarıyıl sonunda BİST 100, gram altın nerede olur? Portföy dağılımı nasıl olmalı?
YARIN YARIM GÜN
Analistler, Borsa İstanbul’da yarın öğlen başlayan Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yarım gün işlem gerçekleştirileceğini perşembe ve cuma günü ise piyasalar kapalı olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.455 puanın direnç, 1.420 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.
Borsa İstanbul Pay Piyasası, Ramazan Bayramı arifesi olan 12 Mayıs Çarşamba günü saat 12.40’a kadar açık olacak ve sonrasında pazartesi gününe kadar tatile girecek.
Çarşamba günü, 4,5 günlük tatil öncesinde Pay Piyasaları saat 09.40’ta açılış seansı ile güne başlayacak ve sürekli müzayede işlemleri 10.00 ila 12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. 12.30-12.40 arasında ise kapanış seansı yapılacak.
BIST 100’DE EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|1.526.774.437
|Koza Altın
|1.239.733.421
|Garanti Bankası
|1.142.638.311
|Petkim
|1.073.880.996
|Türk Hava Yolları
|1.016.120.480
|Ereğli Demir Çelik
|773.230.317
|İpek Doğal Enerji
|604.738.334
|Koza Madencilik
|568.763.131
|Karsan Otomotiv
|531.819.085
|Şişe Cam
|454.174.914
|Tüpraş
|447.080.690
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|441.155.985
|Yapı ve Kredi Bankası
|343.142.776
|Emlak Konut GMYO
|331.620.743
|Akbank
|324.762.192
|Pegasus
|309.486.182
|Jantsa Jant Sanayi
|277.068.814
|Koç Holding
|260.997.375
|Bim Mağazalar
|259.542.092
|Kartonsan
|247.761.496
BIST 100’DE EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|1,32
|1,20
|10,00
|Karsan Otomotiv
|4,41
|4,07
|8,35
|Alarko Holding
|10,23
|9,92
|3,10
|Türkiye Sigorta
|5,71
|5,55
|2,88
|Coca Cola İçecek
|84,10
|82,40
|2,06
|Torunlar GMYO
|3,60
|3,53
|1,98
|Mavi Giyim
|47,96
|47,04
|1,96
|İpek Doğal Enerji
|13,79
|13,55
|1,77
|İhlas Holding
|0,61
|0,60
|1,67
|Anadolu Efes
|25,20
|24,80
|1,61
|Ülker Bisküvi
|23,14
|22,86
|1,22
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,39
|8,30
|1,08
|Koza Madencilik
|15,55
|15,40
|0,97
|Enerjisa Enerji
|10,74
|10,65
|0,85
|Doğuş Otomotiv
|28,72
|28,48
|0,84
|Odaş Elektrik
|2,53
|2,51
|0,80
|Bursa Çimento
|3,91
|3,88
|0,77
|MLP Sağlık
|23,30
|23,14
|0,69
|İş GMYO
|1,92
|1,91
|0,52
|Zorlu Enerji
|2,12
|2,11
|0,47
BIST 100’DE EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Jantsa Jant Sanayi
|69,25
|76,90
|-9,95
|Nuh Çimento
|52,80
|56,45
|-6,47
|Bera Holding
|29,82
|31,78
|-6,17
|Kerevitaş Gıda
|4,99
|5,29
|-5,67
|Fenerbahçe Futbol
|26,12
|27,02
|-3,33
|Türk Traktör
|204,50
|211,50
|-3,31
|Brisa
|23,92
|24,72
|-3,24
|Parsan
|30,00
|31,00
|-3,23
|Gözde Girişim
|6,52
|6,73
|-3,12
|Ege Gübre
|210,20
|216,50
|-2,91
|Otokar
|328,10
|337,20
|-2,70
|Gübre Fabrik.
|61,65
|63,30
|-2,61
|Emlak Konut GMYO
|1,87
|1,92
|-2,60
|Polisan Holding
|3,02
|3,10
|-2,58
|Verusa Holding
|57,80
|59,30
|-2,53
|Pegasus
|81,85
|83,95
|-2,50
|Akbank
|5,04
|5,16
|-2,33
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,26
|23,80
|-2,27
|Alkim Kimya
|16,20
|16,55
|-2,11
|Akiş GMYO
|1,91
|1,95
|-2,05
Bir cevap yazın