Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, bugün (11 Mayıs) yüzde 1,10 değer kaybederek günü 1.444,87 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,04 puan azalırken, toplam işlem hacmi 18,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,70 ve holding endeksi yüzde 1,29 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,48 ile gıda, içecek, en çok kaybettiren ise yüzde 4,32 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,41, sanayi endeksi yüzde 0,71, hizmetler endeksi yüzde 0,78, teknoloji endeksi yüzde 1,77 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 19,06 puan ve yüzde 1,24 düşüşle 1.515,49 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 24’ü prim yaptı, 75’i geriledi.

Kardemir (D), Koza Altın, Garanti Bankası, Petkim ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, artan küresel enflasyon endişelerinin risk iştahını azalttığını belirterek, dünya borsalarında satıcılı bir seyir izlendiğini kaydetti.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise ABD ve Almanya’da enflasyon, Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi, İngiltere’de büyüme verilerinin ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini belirten analistler, özellikle ABD’de açıklanacak enflasyon verisinin piyasalardaki endişeler bakımından belirleyici olacağını aktardı.

YARIN YARIM GÜN

Analistler, Borsa İstanbul’da yarın öğlen başlayan Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yarım gün işlem gerçekleştirileceğini perşembe ve cuma günü ise piyasalar kapalı olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.455 puanın direnç, 1.420 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Borsa İstanbul Pay Piyasası, Ramazan Bayramı arifesi olan 12 Mayıs Çarşamba günü saat 12.40’a kadar açık olacak ve sonrasında pazartesi gününe kadar tatile girecek.

Çarşamba günü, 4,5 günlük tatil öncesinde Pay Piyasaları saat 09.40’ta açılış seansı ile güne başlayacak ve sürekli müzayede işlemleri 10.00 ila 12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. 12.30-12.40 arasında ise kapanış seansı yapılacak.

BIST 100’DE EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Kardemir (D) 1.526.774.437 Koza Altın 1.239.733.421 Garanti Bankası 1.142.638.311 Petkim 1.073.880.996 Türk Hava Yolları 1.016.120.480 Ereğli Demir Çelik 773.230.317 İpek Doğal Enerji 604.738.334 Koza Madencilik 568.763.131 Karsan Otomotiv 531.819.085 Şişe Cam 454.174.914 Tüpraş 447.080.690 Teknosa İç ve Dış Ticaret 441.155.985 Yapı ve Kredi Bankası 343.142.776 Emlak Konut GMYO 331.620.743 Akbank 324.762.192 Pegasus 309.486.182 Jantsa Jant Sanayi 277.068.814 Koç Holding 260.997.375 Bim Mağazalar 259.542.092 Kartonsan 247.761.496

BIST 100’DE EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,32 1,20 10,00 Karsan Otomotiv 4,41 4,07 8,35 Alarko Holding 10,23 9,92 3,10 Türkiye Sigorta 5,71 5,55 2,88 Coca Cola İçecek 84,10 82,40 2,06 Torunlar GMYO 3,60 3,53 1,98 Mavi Giyim 47,96 47,04 1,96 İpek Doğal Enerji 13,79 13,55 1,77 İhlas Holding 0,61 0,60 1,67 Anadolu Efes 25,20 24,80 1,61 Ülker Bisküvi 23,14 22,86 1,22 Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,39 8,30 1,08 Koza Madencilik 15,55 15,40 0,97 Enerjisa Enerji 10,74 10,65 0,85 Doğuş Otomotiv 28,72 28,48 0,84 Odaş Elektrik 2,53 2,51 0,80 Bursa Çimento 3,91 3,88 0,77 MLP Sağlık 23,30 23,14 0,69 İş GMYO 1,92 1,91 0,52 Zorlu Enerji 2,12 2,11 0,47

BIST 100’DE EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: