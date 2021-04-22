Dünyada moda olan ‘tiny house’ adıyla bilinen ‘küçük mobil ev’ konsepti, ülkemizde de yayılıyor. Bu evlere ve prefabrik yapılara olan talebin yüzde 40 arttığı belirtiliyor. En çok talep ise Ege, Akdeniz ve Marmara’dan geliyor.

Türk halkı için ev sahibi olmak, daha iyi bir yaşam için olmazsa olmazlardan biri. Ancak günümüzde değişen yaşam koşulları, yükselen inşaat ve arsa fiyatları ev sahibi olmayı hele bir de müstakil eve sahip olmayı giderek zorlaştırdı.

Kentin karmaşasından ve gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin sayısı pandemide sosyal mesafe kavramının hayatlarımıza girmesiyle daha da arttı. Hemen herkesin hayali doğa içinde müstakil bir eve sahip olmak. Kimileri için güç olan bu hayali gerçekleştirmenin en hızlı ve ekonomik yolu ise ‘tiny house’ olarak adlandırılan küçük mobil evler ile konteyner ve prefabrik evlerden geçiyor.

Aynı ailenin farklı bireyleri olarak adlandırılabilecek bu evlerin maliyetleri kullanılacak malzemeye, metrekare büyüklüğüne göre değişiyor. Örneğin, 55 metrekarelik prefabrik bir evi 70 bin TL’den başlayan fiyatlara mal etmek mümkün. Mobil evlerde ise rakam yükseliyor.

Mobil evlerin farkı, prefabrik evler gibi ruhsata ihtiyaç duyulmaması ve araçla istenilen her yere taşınabilmesi oluyor. Ülkemizde bu evlere olan ilginin artması yerli ve yabancı yatırımcıları harekete geçirdi.

Son dönemde Adana’dan Tekirdağ’a kadar Türkiye’nin çeşitli kentlerinde mobil ev ve prefabrik ev üreticilerinin sayısı giderek arttı.

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