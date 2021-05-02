Dünyada aşılanma ve kapanmayla kontrol altına alınmaya başlanan Covid19 salgını etkisini azaltıp ekonomilerin canlanmasının işaretlerini verirken Türkiye’de vakaların artması, üç haftalık ‘tam kapanma’ kararını getirdi.

Yurtiçinde kapanma kararının olumlu yönde etkisi, TL getirilere yansıdı. Tam kapanmanın daraltıcı etkisiyle tahvil faizleri geriledi ve TL, dolar karşısında değer kazandı.

Bu süreçte ise yılın ilk yarısında portföylerin nasıl oluşturulması gerektiği yönündeki tahminleri ve önerileri uzmanlara sorduk. Portföylerde hisse önerisi ilk sırada yer almayı sürdürürken, onu mevduat ve altın takip ediyor.

Uzmanlar, yatırımcılara risk algısına bağlı dengeli portföy dağılımını tercih etmelerini öneriyor. Çünkü riskler önemli ölçüde koruma pozisyonu almayı da gerektiriyor.

Covid-19 ile artan vaka sayıları, para politikasındaki gevşeme beklentileri, küresel turizm görünümü, jeopolitik gerginlikler ve küresel risklerdeki artışlar önemli riskler olarak sıralanıyor.

Hisse seçerken dikkatli olma konusunda uyaran uzmanlar, mevduat tarafında yüksek faiz etkisi ve stopaj avantajının önemine dikkat çekiyor. Ayrıca altın da portföylerde önerilen yatırım araçları arasında ilk sıralarda yer alıyor.

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