Kuşak – Yol Projesi’ndeki konumuyla bir süredir Türkiye’ye yakın ilgi gösteren Çinli yatırım devleri, şimdi de üretime geliyor. Türkiye’ye son altı yılda 3 milyar doların üzerinde yatırım yapan Çinli şirketler, pandemi sürecinde ise bu defa teknoloji alanında önemli üretim yatırımlarını devreye aldı.

Dünyayı sarsan COVİD-19 salgınının çıkış noktası olan Çin, pandemi koşulları nedeniyle zorlu geçen 2020 yılında G-20 ülkeleri içerisinde Türkiye ile birlikte, büyüyen iki ülkeden biri oldu.

Son 20 yıllık büyümesini pandeminin dahi durduramadığı Çin, 2020’de yüzde 2,3 büyüdüğünü ve GSYİH’nın ilk kez 100 trilyon yuan sınırını aştığını açıkladı. Pandemi sürecinde üretimin aksaması ve limanların kapanması ise birçok alanda dünyanın tek tedarikçisi olan Çin’e alternatif arayışlarını güçlendirdi.

Tedarik zincirinde dünyada oluşan yeni dengede Türkiye’nin jeopolitik konumu ve ucuz iş gücünü avantaja dönüştürmesi bekleniyor. Kuşak – Yol Projesi’ndeki konumuyla bir süredir Türkiye’ye yakın ilgi gösteren Çinli yatırım devleri, tedarik gücünü elden bırakmamak üzere burada üretime yönelik yatırım atağına da başladı.

Çinli yatırımcıların özellikle teknoloji alanında Türkiye’deki girişimlerine hız verdiği görülüyor. Pandemi öncesinde yaptığı satın alımlarla Türkiye’de bir dizi yatırım yapan Çinli şirketler, pandemi sürecinde ise üretime dönük dört önemli yatırımı devreye aldı. OPPO, Xiaomi, H3C, Huawei Türkiye’deki yatırımlarını hızlandıran şirketler oldu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın