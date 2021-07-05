Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 15,97 puan artarak 1.392,64 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, haftaya 0,69 puan ve yüzde 0,05 kayıpla 1.375,97puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.375,72, en yüksek 1.392,64 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,16 artışla 1.392,64 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,56, sanayi endeksi yüzde 1,12, hizmetler endeksi yüzde 0,85 ve teknoloji endeksi yüzde 1,63 değer kazandı.
81 HİSSE PRİM YAPTI, 15’İ GERİLEDİ
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 17,24 puan ve yüzde 1,16 kazançla 1.501,39 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 81’i prim yaptı, 15’i geriledi.
Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Koza Altın, SASA Polyester ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
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BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.207.930.659
|Garanti Bankası
|1.033.370.146
|Koza Altın
|806.968.901
|SASA Polyester
|690.158.596
|Kardemir (D)
|386.192.519
|Arçelik
|360.027.714
|Akbank
|352.396.367
|Ereğli Demir Çelik
|336.232.244
|Koç Holding
|292.596.909
|Yapı ve Kredi Bankası
|255.931.527
|Fenerbahçe Futbol
|255.488.978
|Petkim
|245.967.216
|Koza Madencilik
|239.267.550
|ASELSAN
|232.420.992
|Halkbank
|231.577.155
|Konya Çimento
|223.198.867
|Tüpraş
|209.586.589
|Eczacıbaşı Yatırım
|185.021.891
|Pegasus
|178.654.902
|Erbosan
|172.856.695
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BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSELER
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Esenboğa Elektrik
|31,78
|28,90
|9,97
|Konya Çimento
|919,00
|847,00
|8,50
|Doğuş Otomotiv
|26,84
|25,04
|7,19
|Kervan Gıda
|15,30
|14,38
|6,40
|Ege Gübre
|182,20
|172,00
|5,93
|Erbosan
|144,40
|136,70
|5,63
|Galatasaray Sportif
|3,73
|3,56
|4,78
|Brisa
|22,12
|21,14
|4,64
|Hedef Girişim
|3,11
|2,98
|4,36
|Eczacıbaşı Yatırım
|40,40
|38,80
|4,12
|Ege Endüstri
|1.314,00
|1.265,00
|3,87
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,77
|6,52
|3,83
|Odaş Elektrik
|1,90
|1,83
|3,83
|Çimsa
|22,30
|21,50
|3,72
|Torunlar GMYO
|2,96
|2,86
|3,50
|Borusan Yatırım Pazarlama
|303,00
|293,00
|3,41
|Sasa Polyester
|29,54
|28,62
|3,21
|Kartonsan
|53,65
|52,00
|3,17
|Garanti Bankası
|8,64
|8,40
|2,86
|Türk Hava Yolları
|14,12
|13,74
|2,77
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELER
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|12,63
|12,95
|-2,47
|Enka İnşaat
|9,09
|9,22
|-1,41
|İpek Doğal Enerji
|11,54
|11,70
|-1,37
|Koza Altın
|111,40
|112,80
|-1,24
|Koza Madencilik
|13,67
|13,80
|-0,94
|Logo Yazılım
|35,76
|36,00
|-0,67
|Jantsa Jant Sanayi
|78,10
|78,55
|-0,57
|Türk Traktör
|175,30
|176,00
|-0,40
|Gübre Fabrikaları
|52,05
|52,25
|-0,38
|Turkcell
|16,01
|16,05
|-0,25
|Net Holding
|4,19
|4,20
|-0,24
|Nuh Çimento
|42,00
|42,10
|-0,24
|Fenerbahçe Futbol
|37,68
|37,76
|-0,21
|Ford Otosan
|174,00
|174,20
|-0,11
|İş Yatırım Menkul Değerler
|14,62
|14,63
|-0,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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