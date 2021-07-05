Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 15,97 puan artarak 1.392,64 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 0,69 puan ve yüzde 0,05 kayıpla 1.375,97puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.375,72, en yüksek 1.392,64 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,16 artışla 1.392,64 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,56, sanayi endeksi yüzde 1,12, hizmetler endeksi yüzde 0,85 ve teknoloji endeksi yüzde 1,63 değer kazandı.

81 HİSSE PRİM YAPTI, 15’İ GERİLEDİ

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 17,24 puan ve yüzde 1,16 kazançla 1.501,39 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 81’i prim yaptı, 15’i geriledi.

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Koza Altın, SASA Polyester ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.207.930.659 Garanti Bankası 1.033.370.146 Koza Altın 806.968.901 SASA Polyester 690.158.596 Kardemir (D) 386.192.519 Arçelik 360.027.714 Akbank 352.396.367 Ereğli Demir Çelik 336.232.244 Koç Holding 292.596.909 Yapı ve Kredi Bankası 255.931.527 Fenerbahçe Futbol 255.488.978 Petkim 245.967.216 Koza Madencilik 239.267.550 ASELSAN 232.420.992 Halkbank 231.577.155 Konya Çimento 223.198.867 Tüpraş 209.586.589 Eczacıbaşı Yatırım 185.021.891 Pegasus 178.654.902 Erbosan 172.856.695

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSELER

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Esenboğa Elektrik 31,78 28,90 9,97 Konya Çimento 919,00 847,00 8,50 Doğuş Otomotiv 26,84 25,04 7,19 Kervan Gıda 15,30 14,38 6,40 Ege Gübre 182,20 172,00 5,93 Erbosan 144,40 136,70 5,63 Galatasaray Sportif 3,73 3,56 4,78 Brisa 22,12 21,14 4,64 Hedef Girişim 3,11 2,98 4,36 Eczacıbaşı Yatırım 40,40 38,80 4,12 Ege Endüstri 1.314,00 1.265,00 3,87 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,77 6,52 3,83 Odaş Elektrik 1,90 1,83 3,83 Çimsa 22,30 21,50 3,72 Torunlar GMYO 2,96 2,86 3,50 Borusan Yatırım Pazarlama 303,00 293,00 3,41 Sasa Polyester 29,54 28,62 3,21 Kartonsan 53,65 52,00 3,17 Garanti Bankası 8,64 8,40 2,86 Türk Hava Yolları 14,12 13,74 2,77

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELER

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 12,63 12,95 -2,47 Enka İnşaat 9,09 9,22 -1,41 İpek Doğal Enerji 11,54 11,70 -1,37 Koza Altın 111,40 112,80 -1,24 Koza Madencilik 13,67 13,80 -0,94 Logo Yazılım 35,76 36,00 -0,67 Jantsa Jant Sanayi 78,10 78,55 -0,57 Türk Traktör 175,30 176,00 -0,40 Gübre Fabrikaları 52,05 52,25 -0,38 Turkcell 16,01 16,05 -0,25 Net Holding 4,19 4,20 -0,24 Nuh Çimento 42,00 42,10 -0,24 Fenerbahçe Futbol 37,68 37,76 -0,21 Ford Otosan 174,00 174,20 -0,11 İş Yatırım Menkul Değerler 14,62 14,63 -0,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)