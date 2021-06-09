Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,11 değer kazanarak günü 1.449,17 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,58 puan artarken, toplam işlem hacmi 13,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,55 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,34 ile taş, toprak, en çok kaybettiren ise yüzde 1,70 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,26 ve hizmetler endeksi yüzde 0,21 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,10 ve sanayi endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2,41 puan ve yüzde 0,16 yükselişle 1.549,98 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 43’ü prim yaptı, 52’si geriledi.
Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Kardemir (D), Koza Altın İşletmeleri en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
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YARIN HANGİ VERİLER İZLENECEK?
Analistler, dünya genelinde para politikasının geleceğine ilişkin belirsizliklerle pay piyasalarındaki karışık seyrin devam ettiğini söyledi.
Yarın yurt içinde, dış ticaret endeksleri ve iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı, ABD’de enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, ECB’nin, yarınki toplantısında varlık alım programına ilişkin yapacağı yönlendirmeler ve ECB Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamalarının piyasaların odak noktasında olacağını belirtti.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.470 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.774.391.312
|Garanti Bankası
|1.158.935.301
|Emlak Konut GMYO
|756.981.142
|Kardemir (D)
|717.417.891
|Koza Altın
|486.205.151
|Yapı ve Kredi Bank.
|429.482.881
|Şişe Cam
|425.918.471
|Tüpraş
|394.503.012
|Ereğli Demir Çelik
|392.663.338
|Pegasus
|365.340.282
|Akbank
|362.321.172
|TAV Havalimanları
|333.944.425
|Ford Otosan
|311.234.501
|Koç Holding
|259.063.333
|GSD Holding
|240.532.368
|Koza Madencilik
|236.751.703
|Aselsan
|222.206.600
|Sabancı Holding
|219.855.327
|Bim Mağazalar
|206.014.318
|Sasa Polyester
|204.474.607
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|GSD Holding
|2,05
|1,96
|4,59
|Net Holding
|5,22
|5,07
|2,96
|Bursa Çimento
|4,02
|3,92
|2,55
|Emlak Konut GMYO
|2,04
|1,99
|2,51
|Ford Otosan
|181,50
|177,10
|2,48
|İhlas Gayrimenkul
|1,24
|1,21
|2,48
|Otokar
|313,00
|305,80
|2,35
|İş GMYO
|1,94
|1,90
|2,11
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,74
|22,36
|1,70
|Çimsa
|24,88
|24,50
|1,55
|MLP Sağlık
|22,30
|22,00
|1,36
|Tofaş Oto. Fab.
|30,72
|30,32
|1,32
|Albaraka Türk
|1,63
|1,61
|1,24
|Kervan Gıda
|15,86
|15,67
|1,21
|Türkiye Sigorta
|5,26
|5,20
|1,15
|Ege Endüstri
|1.254,00
|1.240,00
|1,13
|Fenerbahçe Futbol
|33,22
|32,86
|1,10
|Bim Mağazalar
|62,65
|62,00
|1,05
|Halk GMYO
|2,98
|2,95
|1,02
|Türk Telekom
|7,23
|7,16
|0,98
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Mannesmann
|26,44
|27,52
|-3,92
|Yataş
|14,55
|14,94
|-2,61
|Hektaş
|8,72
|8,94
|-2,46
|Jantsa Jant Sanayi
|90,20
|92,35
|-2,33
|Polisan Holding
|2,86
|2,92
|-2,05
|Parsan
|30,78
|31,40
|-1,97
|Bera Holding
|23,02
|23,46
|-1,88
|İş Y. Men. Değ.
|15,70
|16,00
|-1,88
|Odaş Elektrik
|2,11
|2,15
|-1,86
|Karsan Otomotiv
|3,73
|3,80
|-1,84
|Netaş Telekom.
|21,56
|21,96
|-1,82
|Brisa
|21,96
|22,34
|-1,70
|Bagfaş
|23,42
|23,80
|-1,60
|İhlas Holding
|0,62
|0,63
|-1,59
|Deva Holding
|25,02
|25,38
|-1,42
|Kerevitaş Gıda
|4,69
|4,75
|-1,26
|İş Fin.Kir.
|3,17
|3,21
|-1,25
|T. Halk Bankası
|4,87
|4,92
|-1,02
|Coca Cola İçecek
|81,65
|82,45
|-0,97
|Kartonsan
|56,65
|57,20
|-0,96
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