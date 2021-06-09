Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,11 değer kazanarak günü 1.449,17 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,58 puan artarken, toplam işlem hacmi 13,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,55 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,34 ile taş, toprak, en çok kaybettiren ise yüzde 1,70 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,26 ve hizmetler endeksi yüzde 0,21 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,10 ve sanayi endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2,41 puan ve yüzde 0,16 yükselişle 1.549,98 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 43’ü prim yaptı, 52’si geriledi.

Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Kardemir (D), Koza Altın İşletmeleri en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

YARIN HANGİ VERİLER İZLENECEK?

Analistler, dünya genelinde para politikasının geleceğine ilişkin belirsizliklerle pay piyasalarındaki karışık seyrin devam ettiğini söyledi.

Yarın yurt içinde, dış ticaret endeksleri ve iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı, ABD’de enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, ECB’nin, yarınki toplantısında varlık alım programına ilişkin yapacağı yönlendirmeler ve ECB Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamalarının piyasaların odak noktasında olacağını belirtti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.470 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.774.391.312 Garanti Bankası 1.158.935.301 Emlak Konut GMYO 756.981.142 Kardemir (D) 717.417.891 Koza Altın 486.205.151 Yapı ve Kredi Bank. 429.482.881 Şişe Cam 425.918.471 Tüpraş 394.503.012 Ereğli Demir Çelik 392.663.338 Pegasus 365.340.282 Akbank 362.321.172 TAV Havalimanları 333.944.425 Ford Otosan 311.234.501 Koç Holding 259.063.333 GSD Holding 240.532.368 Koza Madencilik 236.751.703 Aselsan 222.206.600 Sabancı Holding 219.855.327 Bim Mağazalar 206.014.318 Sasa Polyester 204.474.607

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) GSD Holding 2,05 1,96 4,59 Net Holding 5,22 5,07 2,96 Bursa Çimento 4,02 3,92 2,55 Emlak Konut GMYO 2,04 1,99 2,51 Ford Otosan 181,50 177,10 2,48 İhlas Gayrimenkul 1,24 1,21 2,48 Otokar 313,00 305,80 2,35 İş GMYO 1,94 1,90 2,11 Kordsa Teknik Tekstil 22,74 22,36 1,70 Çimsa 24,88 24,50 1,55 MLP Sağlık 22,30 22,00 1,36 Tofaş Oto. Fab. 30,72 30,32 1,32 Albaraka Türk 1,63 1,61 1,24 Kervan Gıda 15,86 15,67 1,21 Türkiye Sigorta 5,26 5,20 1,15 Ege Endüstri 1.254,00 1.240,00 1,13 Fenerbahçe Futbol 33,22 32,86 1,10 Bim Mağazalar 62,65 62,00 1,05 Halk GMYO 2,98 2,95 1,02 Türk Telekom 7,23 7,16 0,98

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: