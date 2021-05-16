Evlere kapandığımız, işlerin evlere taşındığı bu dönemde yazlık bölgelere olan ilgi de arttı. Bodrum’dan Şile’ye, Kemer’den Güre’ye kadar Türkiye’nin yazlık bölgelerinde 2019, 2020, 2021 yılı konut satış fiyatları ile kiralarına mercek tuttuk.

Endeksa.com verilerine göre son bir yılda en yüksek fiyat artışı yüzde 69 ile Bodrum Yalıkavak’ta görülürken onu yüzde 68 ile Bodrum Çarşı ve yüzde 67 ile Bodrum Torba izliyor.

Yalıkavak’ta ortalama konut metrekare satış fiyatı 15 bin TL oldu.

Kira fiyatlarında yüzde 52 artış ile Edremit Güre, yüzde 51 artışla Çeşme Alaçatı, yüzde 49 artışla Çeşme Çiftlik son bir yılın lideri olarak öne çıktı.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın