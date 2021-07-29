Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 2,27 değer kazanarak günü 1.391,64 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,89 puan artarken, toplam işlem hacmi 12,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,88, holding endeksi yüzde 1,92 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,04 ile metal, ana sanayi, en çok kaybettiren ise yüzde 1,24 ile spor oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,73, hizmetler endeksi yüzde 1,51, sanayi endeksi yüzde 2,49, teknoloji endeksi yüzde 1,58 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 40,16 puan ve yüzde 2,75 artarak 1.499,94 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 91’i prim yaptı, 8’i geriledi. Garanti BBVA, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D),Türk Hava Yolları, ASELSAN çok işlem gören hisse senetleri oldu.

MERKEZ BANKASI BAŞKANININ AÇIKLAMALARI

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) dün beklentiler doğrultusunda faizlerde ve varlık alım programında değişiklik yapmaması ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının güvercin olarak değerlendirilmesinin ardından güne alıcılı başlayan yurt içi piyasalarda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun açıklamaları sonrası alımların güçlendiği görüldü.

Kavcıoğlu , Enflasyon Raporu’nu açıkladığı basın toplantısında aşılamanın etkisiyle turizm gelirlerinde beklenen artış, güçlü ihracat ve ithalattaki ılımlı seyir nedeniyle yıl sonunda Türkiye’nin cari fazla vermesini beklediklerini ifade etti.

Sıkı para politikasının enflasyon üzerindeki etkilerinin görülmeye başladığını aktaran Kavcıoğlu, “Yeni swap anlaşması için görüştüğümüz ülkeler var. Yakında yeni anlaşmaları açıkladığımızda hepiniz duymuş olacaksınız.” ifadelerini kullandı.

Kavcıoğlu, 2021 sonu enflasyon beklentilerini yüzde 12,2’den yüzde 14,1’e yükselttiklerini belirtirken, yıl sonu gıda enflasyonu beklentilerini de yüzde 13’ten yüzde 15’e çıkardıklarını bildirdi.

Bu gelişmelerle Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yaklaşık 6 Temmuz’dan bu yana en yüksek seviye olan 1.393,37 seviyesini görürken sınai endeksindeki güçlü seyir söz konusu yükselişte etkili oldu.

Dolar/TL ise gün içinde 8,4423’e kadar gerileyerek 14 Hazirandan bu yana en düşük seviyesini gördü.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise Almanya’da ve Avro Bölgesinde büyüme, ABD’de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 seviyesinin destek konumuna geldiğini, 1.400 puanın direnç olarak izleneceğini bildirdi.

Altının onsu 1.829,4 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.829,4 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,40 artışla 496 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,4916 lira, satışta 8,5256 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,5386 lira, satışta 8,5728 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1890, sterlin/dolar paritesi 1,3970, dolar/yen paritesi de 109,5 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,1 artışla 74,6 dolardan işlem görüyor.​​​​​​​