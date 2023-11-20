Borsa İstanbul’da gong, 1000 Yatırımlar Holding için çaldı

1000 Yatırımlar Holding AŞ, Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri, GO Sharing B.V., Meta Mobilite Enerji AŞ, Algoritma Donanım ve Yazılım AŞ ve Altay Yenilenebilir Enerji Üretim ve Depolama AŞ yatırımlarını içinde barındıran geniş portföyüyle sektörün önde gelen yatırım işletme şirketleri arasında yer alıyor.

1000 Yatırımlar Holding AŞ’nin halka arzı dolayısı ile Borsa İstanbul'da gong töreni düzenlendi.

Törene Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, 1000 Yatırımlar Holding AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Kadir Can Abdik, Yönetim Kurulu Üyeleri Üsame Erdoğan, Mustafa Saim Birpınar, Hüseyin Ardan Küçük, Haris Pojata, EC Yatırımlar Holding kurucusu Enver Çevik, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ yöneticileri ve çok sayıda davetlinin katıldı. Şirket, "BINHO" koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.

Törende konuşan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Cumhuriyetin 100 yıllık birikiminin üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunda, Türkiye'nin büyümesinin, kalkınmasının ve yatırımlarının finansmanında sermaye piyasaları olarak, Borsa İstanbul olarak daha fazla sorumluluk ve rol alacaklarını belirtti.

Bu büyüme perspektifinde, reel sektör tarafında daha fazla rol oynayacak olan, teknoloji ve enerji alanında faaliyet gösteren şirketlerin, yatırımcılarla bir araya gelmesinin en güzel örneklerinden birini, 1000 Yatırımlar Holding'in işlem görmeye başlaması ile yaşadıklarını aktaran Ergun, "1000 Yatırımlar Holding, iştirakleriyle birlikte yurt içinde ve yurt dışında, bugüne kadar kendi kaynakları ile başarılı bir şekilde yürüttüğü faaliyetlerini, bundan sonra 3 milyon yeni ortağından aldığı destekle ve sorumluluğu ile, halka arz gelirini yeni yatırımlarında kullanarak devam edecektir. Böylece, hedefleri ve başarılarını daha da ileriye taşıyacaktır. Bu halka arzda emeği geçen herkese, şirket çalışanlarına, aracı kuruma teşekkür ediyorum. 1000 Yatırımlar Holding’e Borsamız ailesine hoş geldiniz diyor, bu halka arzın sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

"Sürdürülebilir, teknolojik ve yenilikçi çözümler sunma ilkesiyle çalışıyoruz"

1000 Yatırımlar Holding CEO’su Kadir Can Abdik ise bugünün şirket adına önemli bir kilometre taşı olduğuna inandıklarını belirterek, şunların kaydetti:

"Geleceğin ekonomisinde önemli rol oynayacak yeni nesil ulaşım, yazılım ve yenilenebilir enerji alanlarına önem veren bir şirket olarak kurulduğumuz günden bu yana sürdürülebilir, teknolojik ve yenilikçi çözümler sunan şirketlere yatırım yapma ilkesini benimsemiş bulunmaktayız. Küresel arenada varlık gösteren, milyonlarca kullanıcıya ulaşan ve 600’den fazla kişiye istihdam sağlayan bir holding olarak, şeffaflık ve güvenirlik kavramlarını odağımıza alarak geleceğin sektörlerine yatırımlarımızı sürdürmekteyiz. Bundan sonraki süreçte de aynı değerler doğrultusunda bizlere inan ve güvenen yatırımcılarımıza hizmet edeceğiz. Bugün burada bulunmamıza vesile olan halka arzımız aynı zamanda şirketimizin vizyonu doğrultusunda ilerlemesi adına önemli bir dönemeç olacaktır."

Halka arz sürecini yaklaşık 3 milyon yatırımcıya ulaşarak başarılı bir şekilde tamamladıklarını bildiren Abdik, "Halka arz sürecimizi, 3 milyon 42 bin 950 adedi yurt içi bireysel, 37 adedi yurt içi kurumsal, 5 bin 942 adedi yurt dışı katılımcı olmak üzere toplamda 3 milyon 48 bin 920 yatırımcımızın katılım ve 1 milyar 187 milyon 500 bin TL halka arz büyüklüğüyle başarılı bir şekilde gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Abdik, gelecek süreçte de halka arzın ardından elde ettikleri geliri kullanarak yatırımlarını artırmayı, büyütmeyi ve çeşitlendirmeyi hedeflediklerini dile getirerek, "Dijitalleşmenin hız kazandığı bir dönemde, değişen dünya ve trendleri analiz ederek orta vadede yüksek getirili sektör ve pazarlara yatırım yapma hedefimizi koruyoruz. Şirketimiz, güçlü sermaye yapısı ve değerli yatırımcılarımızın desteğiyle küresel bir marka olma vizyonumuz doğrultusunda yurt içinde ve yurt dışında büyümeyi hedeflemektedir. Yatırımcılarımızın ve paydaşlarımızın desteğiyle, daha nice başarılı dönemlere hep birlikte imza atacağımıza inanıyoruz." şeklinde konuştu.

1000 Yatırımlar Holding’in halka arzına liderlik eden A1 Capital Genel Müdürü Mehmet Serkan Esenpak ise A1 Capital olarak Türkiye'de sürdürülebilir büyümenin ancak sermaye piyasaları yoluyla gerçekleşeceğine gönülden inandıklarını, doğru anlatım şekliyle yatırımcılarının yanında yer almayı önemsediklerini kaydetti.

Son dönemde 10 şirketin halka arzına liderlik ederken, sayısız halka arza da konsorsiyum üyesi olarak destek olduklarını belirten Esenpak, sözlerini şöyle tamamladı:

"1000 Yatırımlar Holding’in halka arzıyla ise yeni bir gurur yaşıyoruz. Bünyesinde bulunan 5 farklı marka ile 500’ü aşkın kişiye istihdam sağlayan 1000 Yatırımlar Holding’in halka arzına liderlik etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. 3 milyondan fazla yatırımcının halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2 katı talepte bulunduğu halka arzımızda, aldığımız yüksek talep şirkete verilen değeri de gözler önüne sererken, buradan elde edilecek gelirin büyük oranda şirketin büyümesinde kullanılacak olması da büyük önem taşıyor. 1000 Yatırımlar Holding’in söz konusu gelirler ile kaydedeceği büyüme, ilerleyen dönemde çok daha fazla yatırımcıya ulaşacağını bizlere göstermektedir."