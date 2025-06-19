ARA
DOLAR
39,57
0,11%
DOLAR
EURO
45,47
0,23%
EURO
GRAM ALTIN
4290,21
0,22%
GRAM ALTIN
BIST 100
9102,02
-1,02%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Borsa İstanbul’dan bir hisse için brüt takas tedbiri

Borsa İstanbul’dan bir hisse için brüt takas tedbiri

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan bildirim şöyle:

19 Haziran 2025 | 19:30
Borsa İstanbul’dan bir hisse için brüt takas tedbiri

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DITAS.E paylarında 20/06/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 18/07/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 05/12/2024 tarihli kararı çerçevesinde yalnızca BIST 50 endeksi kapsamında yer alan paylarda yapılmasına izin verilen açığa satış işlemleri, 23/03/2025 tarihli kararla 25/04/2025 seans sonuna kadar yasaklanmış olup, söz konusu yasak SPK'nın 30/05/2025 tarihli kararıyla 04/07/2025 seans sonuna kadar uzatılmıştır.


 

İlgili Haberler
Borsa İstanbul'dan 2 hissede kredili işlem tedbiri (19 Haziran)
Borsa İstanbul'dan 2 hissede kredili işlem tedbiri (19 Haziran)
Borsa İstanbul'dan 2 hissede emir paketi tedbiri (19 Haziran)
Borsa İstanbul'dan 2 hissede emir paketi tedbiri (19 Haziran)
0
  • ALTIN GRAM - TL 4290,21 0,22%
  • ALTIN ONS 3373,96 0,14%
  • BIST 100 9102,02 -1,02%
  • DOLAR/JAPON YENI 145,642 0,353%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37318 0,26505%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,375 -0,1303%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,5655 0,109%
  • EURO/DOLAR 1,1461 -0,1959%
  • EURO/TURK LIRASI 45,4736 0,2313%
  • STERLIN/DOLAR 1,34298 0,06333%
Borsa Haberleri
Astor Enerji'de temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Borsada yarın temettü dağıtacak 2 şirket var
Polisan Holding (POLHO) bedelsiz tarihi belli oldu
Borsa İstanbul'dan 2 hissede kredili işlem tedbiri (19 Haziran)
Borsa İstanbul'dan 2 hissede emir paketi tedbiri (19 Haziran)
Borsa İstanbul’dan bir hisse için brüt takas tedbiri
19 Haziran borsada gün sonu rakamları
Anadolu Efes (AEFES) bedelsiz tarihi belli oldu
Yabancıdan üç ayın en yüksek hisse alımı
Ebebek'ten Mothercare açıklaması: Anlaşma imzalandı
Garanti BBVA Portföy’den yeni hisse senedi fonu
18 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsa güne yükselişle başladı
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 2 şirket (18 Haziran)
Borsada dün geri alım yapan 10 şirket
GERİ
İLERİ
Astor Enerji'de temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Borsada yarın temettü dağıtacak 2 şirket var
Polisan Holding (POLHO) bedelsiz tarihi belli oldu
Borsa İstanbul'dan 2 hissede kredili işlem tedbiri (19 Haziran)
Borsa İstanbul'dan 2 hissede emir paketi tedbiri (19 Haziran)
Borsa İstanbul’dan bir hisse için brüt takas tedbiri
19 Haziran borsada gün sonu rakamları
Anadolu Efes (AEFES) bedelsiz tarihi belli oldu
Yabancıdan üç ayın en yüksek hisse alımı
Ebebek'ten Mothercare açıklaması: Anlaşma imzalandı
Garanti BBVA Portföy’den yeni hisse senedi fonu
18 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsa güne yükselişle başladı
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 2 şirket (18 Haziran)
Borsada dün geri alım yapan 10 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL