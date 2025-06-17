SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (SANFM)

Açıklama şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.03.2025 tarihli kararı ile açıklanan geri alım programına istinaden 16.06.2025 tarihinde 15,75 TL fiyat ile 10.000 adet SANFM payları geri alınmıştır.

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AKFGY)

Açıklama şöyle: Yönetim Kurulumuzun 25.03.2025 tarihli kararı kapsamında; 16.06.2025 tarihinde 500.000 adet pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 13.749.723 adet payın sermayeye oranı %0,3526'dır.

PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (PCILT)

Açıklama şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.03.2025 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında; 16.06.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 12,95 TL ortalama fiyattan 20.000 lot PCILT payları geri alınmıştır.

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)

Açıklama şöyle: 16.06.2025 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 14,63 TL - 14,93 TL fiyat aralığından 140.684 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 16.06.2025 tarihi itibariyle %2,54'ye ulaşmıştır

TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (TERA, TRA)

Açıklama şöyle: 24.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı kapsamında, 16.06.2025 tarihinde 270,74 TL ortalama fiyat ile 14.500 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu TERA payları 11.636.083 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %7,38799).

AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. (AKFYE)

Açıklama şöyle: Yönetim Kurulumuzun 25.03.2025 tarihli kararı kapsamında; 16.06.2025 tarihinde 118.327 adet pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 5.046.193 adet payın sermayeye oranı %0,4216'dır.

PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (PNLSN)

Açıklama şöyle: 16.06.2025 tarihinde şirketimizin payları ile ilgili olarak 36,6 TL- 37,08 TL fiyat aralığından 10.000 TL. toplam nominal bedelli 368.800,00 TL tutarında alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

Bu işlemle birlikte şirketimizin sermayesindeki paylarımız 16.06.2025 tarihi itibariyle %0,3467 sınırına ulaşmışt