Borsada dün temettü açıklayan 8 şirket (25 Nisan)

Borsa İstanbul'da 25 Nisan'da kesinleşen temettü kararlarını ya da genel kurul onayına sunulacak temettü tekliflerini duyuran 8 şirket şöyle:
1 ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ALFAS)
Pay başına brüt 0,1630434 TL, net 0,1385868 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Eylül, ödeme tarihi ise 1 Ekim.
2 BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. (BEYAZ)
Pay başına brüt 0,1103448 TL, net 0,0937930 TL temettü dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 21 Mayıs, ödeme tarihi 23 Mayıs.
3 BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. (BRKVY)
Pay başına brüt 0,5379560 TL, net 0,4572626 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Nisan, ödeme tarihi ise 5 Mayıs.
4 IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş. (ISKPL)
Pay başına brüt 0,0118126 TL, net 0,0100407 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Haziran, ödeme tarihi 2 Temmuz
5 MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. (MACKO)
2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 1,10 TL, net 0,935 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihleri 2 Haziran ve 24 Eylül.
6 PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (PAGYO)
4 taksit halinde toplamda pay başına net 5,0622453 TL temettü dağıtılacak. İlk taksit net 2,8 TL. İlk taksit için hak kullanım tarihi 30 Nisan, ödeme tarihi ise 5 Mayıs.
7 VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (VESBE)
Pay başına brüt 0,0438988 TL, net 0,0373139 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Temmuz, ödeme tarihi 28 Temmuz.
8 TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. (TURSG)
Pay başına brüt 0,40 TL, net 0,34 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Ağustos, ödeme tarihi 1 Eylül. Şirket ayrıca kar payından karşılanmak üzere %100 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapılmasına karar verdi.