ENDEKS TOPARLAMAYA BAŞLADI

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 24.67 milyar TL ile Koç Holding hissesinde olurken, bu şirketi 24.40 milyar TL ile Akbank takip etti. Endeksin yükselişinde Banka sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2.43 yükselişle 9,491 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 249 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 77.45 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 ve 20 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ederken, 50 günlük hareketli ortalamalarının ise altında hareket ediyor.

RSI göstergesi 47.97 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 100.89 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 9,364 ve 9,236 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 9,556 ve 9,621 direnç seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 43.63 seviyesinde bulunuyor.



ANADOLU EFES



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 158 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 159.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 173.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 159.00-153.00

Satım aralığı: 165.00-169.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.21

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.048 puan arttı.



AKBANK



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 48.56 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 48.75 seviyesinde bulunurken ilk direnci 54.08 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 48.75-45.50

Satım aralığı: 51.50-60.00

Endeks Ağırlığı (%): 5.15

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.045 puan azaldı.



BORUSAN BORU SANAYİ



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 357.5 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 385.5 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 393.75 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 360.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 360.00-345.00

Satım aralığı: 375.00-385.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.39

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.002 puan azaldı.



DOĞAN HOLDİNG



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

16.75 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 15.33 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 16.24 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 17.12 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 16.10-14.80

Satım aralığı: 16.30-17.60

Endeks Ağırlığı (%): 0.57

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.012 puan azaldı.



FORD OTOSAN



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 936.5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 922 seviyesinin altındaki kapanışlarda 860.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 922 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 985.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 860.00-770.00

Satım aralığı: 985.00-945.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.18

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.011 puan arttı.



T. HALK BANKASI



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

19.80 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 21.21 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 20.6 seviyesinin altına kayması halinde ise 19.80 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 19.80-19.40

Satım aralığı: 20.20-20.70

Endeks Ağırlığı (%): 0.49

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.005 puan arttı.



İŞ BANKASI (C)



DİRENÇTE ZORLANDI

10.34-11.14 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 10.94 seviyesinin altında kapanışlarda 10.20 seviyesine gerileyebilir. 11.60 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 11.60 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 10.20-9.40

Satım aralığı: 11.60-13.40

Endeks Ağırlığı (%): 3.11

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.097 puan azaldı.



KOÇ HOLDİNG



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 141.9 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 150.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 141.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 141.00-139.00

Satım aralığı: 150.00-153.00

Endeks Ağırlığı (%): 3.06

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.061 puan arttı.



KOZA MADENCİLİK



ALICILAR GÜÇLÜ

85.9 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 102.38 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 93.1 seviyesinin altına kayması halinde ise 84.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 84.00-78.00

Satım aralığı: 97.50-100.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.59

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.043 puan arttı.



KOZA ALTIN



GÜÇ KAYBEDİYOR

29.2 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 25.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 27.4 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 25.00-24.30

Satım aralığı: 27.50-29.25

Endeks Ağırlığı (%): 0.98

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.011 puan azaldı.



MİA TEKNOLOJİ



PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 35.74 seviyesinin altındaki kapanışlarda 32.75 seviyesine doğru gerileyebilir. 35.74 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 41.75 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 32.75-27.75

Satım aralığı: 41.75-38.25

Endeks Ağırlığı (%): 0.37

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.063 puan azaldı.



PEGASUS



DİRENÇTE ZORLANDI

241.5-253.75 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 244.7 seviyesinin altında kapanışlarda 227.62 seviyesine gerileyebilir. 255.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 255.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 239.00-224.00

Satım aralığı: 255.00-244.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.99

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.019 puan azaldı.



SABANCI HOLDİNG



İZLENMELİ

74.8 - 79.35 aralığında hareket eden hisse 78.5 seviyesinin altında kapanışlarda 76.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 78.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 82.43 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 76.50-69.00

Satım aralığı: 78.50-89.00

Endeks Ağırlığı (%): 3.11

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.004 puan azaldı.



TÜRK HAVA YOLLARI



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

323.75 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 310.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 321.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 327.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 310.00-305.00

Satım aralığı: 327.50-315.00

Endeks Ağırlığı (%): 8.35

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.016 puan azaldı.



TOFAŞ OTO. FAB.



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olan hissenin 204 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 168.00 seviyesinde bulunurken direnç 224.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 168.00-148.00

Satım aralığı: 214.00-180.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.86

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.107 puan arttı.



T.S.K.B.



İZLENMELİ

10.29 - 10.84 aralığında hareket eden hisse 10.8 seviyesinin altında kapanışlarda 10.10 seviyesindeki desteğini test edebilir. 10.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 11.24 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 10.60-9.85

Satım aralığı: 10.70-11.80

Endeks Ağırlığı (%): 0.43

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.008 puan azaldı.



ZORLU ENERJİ



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

3.44 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 3.26 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 3.35 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 3.42 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 3.26-3.12

Satım aralığı: 3.42-3.64

Endeks Ağırlığı (%): 0.22

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.006 puan azaldı.