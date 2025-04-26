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Borsada yeni haftada temettü dağıtacak 4 şirket (Temettü takvimi)

Borsa İstanbul'da 28 Nisan-2 Mayıs haftası için şu an itibarıyla temettü dağıtması kesinleşmiş 4 şirket bulunuyor.

26 Nisan 2025 | 11:58
Son Güncellenme: 26 Nisan 2025 | 14:08
Borsada yeni haftada temettü dağıtacak 4 şirket (Temettü takvimi)

Bugün itibarıyla borsada yeni haftada temettü dağıtması genel kurul tarafından onaylanmış 4 şirket var. İşte o şirketler:

NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (NTGAZ)

Pay başın brüt 0,5797101 TL, net 0,4927535 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Nisan, ödeme tarihi 30 Nisan.

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (YUNSA)

Pay başın brüt 0,0382081 TL, net 0,0324768 TL temettü dağtıcak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Nisan, ödeme tarihi 30 Nisan.

BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. (BRKVY)

Pay başına brüt 0,5379560 TL, net 0,4572626 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Nisan, ödeme tarihi ise 5 Mayıs.

PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (PAGYO)

4 taksit halinde toplamda pay başına net 5,0622453 TL temettü dağıtılacak. İlk taksit net 2,8 TL. İlk taksit için hak kullanım tarihi 30 Nisan, ödeme tarihi ise 5 Mayıs. Diğer 3 taksit için hak kullanım tarihleri Mayıs (28), Haziran (25) ve Temmuz'da (23) olacak.

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