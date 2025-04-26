Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket (25 Nisan)

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ (ANSGR)

Şirket dün (25 Nisan) KAP'a bedelsiz sermaye artırımına (Yüzde 300) ilişkin yönetim kurulu kararı ve SPK başvurusu hakkında açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

Şirketimiz ödenmiş sermayesinin, tamamı 2024 yılı kârından karşılanmak suretiyle, 500.000.000 TL'den 2.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ile ilgili olarak 1.500.000.000 TL tutar sermaye hesabına aktarıldığından Yönetim Kurulumuzun bugün aldığı karar ile; Artırılan 1.500.000.000 TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilecek payların, pay sahiplerine usulüne uygun şekilde dağıtılması, Sermaye artırımına ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ndeki "Sermaye" isimli 6'ıncı maddesinin ekteki tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesini, söz konusu tadil tasarısının ilgili mercilerin onayına sunulmasını, ilgili mercilerin tasarı konusundaki değişiklik taleplerinin yerine getirilmesi, Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli belgenin alınarak belge tarihinden itibaren 10 gün içinde, Ticaret Siciline tescili için gerekli işlemlerin yapılması, Bu kapsamda söz konusu işlemlerin yürütülmesi ve başvuruların yapılması için ilgili merciler nezdinde gerekli işlemlerin tamamlanması, hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmiş olup bedelsiz sermaye artışı ve esas sözleşmenin ilgili maddesinin tadili hususlarında Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştır.

SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (SAMAT)

Şirket dün KAP'a bedelsiz sermaye artırımına ilişkin (Yüzde 300) evrakların Spk'ya teslim edilmesi hakkında açıklama yaptı.

TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. (TURSG)

Şirket dün KAP'a kar payı dağıtımının genel kurulda onaylanmasına ilişkin ilişkin açıklama yaptı. Pay başına brüt 0,40 TL, net 0,34 TL nakit temettü dağıtılacak. Şirket ayrıca kar payından karşılanmak üzere %100 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapma kararı duyurdu.

