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BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan 3 hisse

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 1,24 kazançla tamamladı. Borusan Yatırım ve Pazarlama en çok prim yapan hisse oldu. İşte geride bıraktığımız haftada yatırım araçlarının haftalık performansı ve BIST 100'ün 'en'leri...

26 Nisan 2025 | 11:09
Son Güncellenme: 26 Nisan 2025 | 11:11
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan 3 hisse

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,24 değer kazanarak 9.432,55 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.268,07 ve en yüksek 9.531,35 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 2,20 artarak 10.864,77 puan, hizmetler endeksi yüzde 0,39 değer kazancıyla 9.710,86 puan, sanayi endeksi yüzde 1,63 yükselişle 12.621,35 puan, teknoloji endeksi yüzde 2,27 kazançla 19.709,05 puan oldu.

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

  • Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 21 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama oldu. Borusan Yatırım ve Pazarlama'yı yüzde 15,07 ile Tofaş ve yüzde 13,37 ile Galatasaray izledi.
  • Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 18,00 ile GrainTürk Holding, yüzde 11,24 ile Mia Teknoloji ve yüzde 9,63 ile Enerya Enerji olarak sıralandı.
  • Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 616 milyar 968 milyon lirayla ASELSAN, 438 milyar 495 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 430 milyar 920 milyon lirayla Garanti BBVA oldu.

DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 0,32 azalışla 4 bin 55 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,31 değer kaybıyla 27 bin 420 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,64 artışla 38,4230 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,20 yükselişle 43,7160 lira oldu.

Geçen hafta 50,8400 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,77 değer kazanarak 51,2300 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,54 düşüşle 46,3400 liradan alıcı buldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL     
Yatırım Aracı Adı2024 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2024 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın2.975,004.068,004.055,00-0,3236,30
Cumhuriyet20.180,0027.506,0027.420,00-0,3135,88
ABD Doları35,358038,177038,42300,648,67
Avro36,751043,630043,71600,2018,95
İngiliz Sterlini44,308050,840051,23000,7715,62
İsviçre Frangı39,041046,590046,3400-0,54 

YATIRIM FONLARI

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,08, BES fonları yüzde 1,08 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,66 ile "Fon Sepeti Fonları" olurken, bu hafta gerileyen fon bulunmadı.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 1,97 ile "Karma"da görüldü, gerileyen fon ise bulunmadı.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları   
Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Yatırım Fonları1,081541164
Borsa Yatırım Fonları1,04213
Borçlanma Araçları Fonları1,25780
Fon Sepeti Fonları1,66790
Hisse Senedi Fonları0,8211340
Karma ve Değişken Fonlar1,761476
Katılım Fonları0,97642
Kıymetli Maden Fonları1,47180
Para Piyasası Fonları0,99660
Serbest Fon0,97976116
Haftalık Emeklilik Fonları   
Emeklilik Fonları1,0837912
Başlangıç Fonları1,04100
Borçlanma Araçları1,20450
Değişken0,961385
Devlet Katkısı1,85120
Endeks1,1641
Fon Sepeti Fonu1,43170
Hisse Senedi0,80285
Karma1,9790
Katılım0,66341
Kıymetli Madenler1,57150
OKS Katılım0,70240
OKS Standart1,54100
Para Piyasası1,11130
Standart1,76130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon0,8430

KAZANDIRAN FONLAR

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 39,66 ile Atlas Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fon ​oldu.

Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 5,76'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar  
Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON7,36393239,66
PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,59384424,12
HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,22656721,67
ATLAS PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,48509220,95
PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)7,59591720,60
ATLAS PORTFÖY ALGO TOROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)2,36499518,76
HEDEF PORTFÖY GÜNEY SERBEST FON2,31897318,22
DENİZ PORTFÖY ANATOLİA HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)3,28258316,71
PARDUS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON1,59840816,36
PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,17291915,76
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar  
Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,2560295,76
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0486623,71
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,9740273,34
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU1,2842393,20
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,4181453,13
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,078823,09
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,216252,57
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0330962,56
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,204182,49
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş.BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU  

KAYBETTİREN FONLAR

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 15,19 ile Pardus Portföy Altıncı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu​​​​​​​ ise yüzde 1,42'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler  
Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
PARDUS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)12,817288-15,19
FONERİA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)3,708037-15,19
İSTANBUL PORTFÖY GMS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)4,92252-13,36
HEDEF PORTFÖY TURKUAZ SERBEST (TL) FON8,55047-10,39
PARDUS PORTFÖY ONBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,644253-10,17
TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON322,68565-6,73
DENİZ PORTFÖY TTSVY HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,60602-6,34
HEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)3,513038-5,76
PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,797316-5,68
DENİZ PORTFÖY NECLA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON5,861077-5,49
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler  
Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,009924-1,42
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,009796-1,42
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ENERJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,009976-1,06
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,021726-0,72
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,678923-0,53
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,176042-0,30
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,473654-0,27
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,337522-0,18
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,649457-0,06
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,207513-0,03

 

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Alfa Solar Enerji'den temettü teklifi (2025)
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 hisse
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Borusan Yatırım (BRYAT) temettü ödeme tarihi (2025)
Borsa, döviz, altın: Haftalık performans
Dün temettü açıklayan 2 şirket (24 Nisan)
Bugün temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Mavi Giyim'den temettü teklifi (2025)
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Borsada bu hafta temettü dağıtan 10 şirket
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