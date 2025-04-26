BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan 3 hisse

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırdı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,24 değer kazanarak 9.432,55 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.268,07 ve en yüksek 9.531,35 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 2,20 artarak 10.864,77 puan, hizmetler endeksi yüzde 0,39 değer kazancıyla 9.710,86 puan, sanayi endeksi yüzde 1,63 yükselişle 12.621,35 puan, teknoloji endeksi yüzde 2,27 kazançla 19.709,05 puan oldu.
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE
- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 21 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama oldu. Borusan Yatırım ve Pazarlama'yı yüzde 15,07 ile Tofaş ve yüzde 13,37 ile Galatasaray izledi.
- Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 18,00 ile GrainTürk Holding, yüzde 11,24 ile Mia Teknoloji ve yüzde 9,63 ile Enerya Enerji olarak sıralandı.
- Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 616 milyar 968 milyon lirayla ASELSAN, 438 milyar 495 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 430 milyar 920 milyon lirayla Garanti BBVA oldu.
DOLAR YÜKSELDİ
24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 0,32 azalışla 4 bin 55 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,31 değer kaybıyla 27 bin 420 liraya geriledi.
Doların satış fiyatı yüzde 0,64 artışla 38,4230 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,20 yükselişle 43,7160 lira oldu.
Geçen hafta 50,8400 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,77 değer kazanarak 51,2300 liraya yükseldi.
İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,54 düşüşle 46,3400 liradan alıcı buldu.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
|TL
|Yatırım Aracı Adı
|2024 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (%)
|2024 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|2.975,00
|4.068,00
|4.055,00
|-0,32
|36,30
|Cumhuriyet
|20.180,00
|27.506,00
|27.420,00
|-0,31
|35,88
|ABD Doları
|35,3580
|38,1770
|38,4230
|0,64
|8,67
|Avro
|36,7510
|43,6300
|43,7160
|0,20
|18,95
|İngiliz Sterlini
|44,3080
|50,8400
|51,2300
|0,77
|15,62
|İsviçre Frangı
|39,0410
|46,5900
|46,3400
|-0,54
YATIRIM FONLARI
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,08, BES fonları yüzde 1,08 değer kazandı.
Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,66 ile "Fon Sepeti Fonları" olurken, bu hafta gerileyen fon bulunmadı.
BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 1,97 ile "Karma"da görüldü, gerileyen fon ise bulunmadı.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:
|Haftalık Yatırım Fonları
|Fon Kategori
|Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri %
|Fon Kategori Kazandıran (Adet)
|Fon Kategori Kaybettiren Adet
|Yatırım Fonları
|1,08
|1541
|164
|Borsa Yatırım Fonları
|1,04
|21
|3
|Borçlanma Araçları Fonları
|1,25
|78
|0
|Fon Sepeti Fonları
|1,66
|79
|0
|Hisse Senedi Fonları
|0,82
|113
|40
|Karma ve Değişken Fonlar
|1,76
|147
|6
|Katılım Fonları
|0,97
|64
|2
|Kıymetli Maden Fonları
|1,47
|18
|0
|Para Piyasası Fonları
|0,99
|66
|0
|Serbest Fon
|0,97
|976
|116
|Haftalık Emeklilik Fonları
|Emeklilik Fonları
|1,08
|379
|12
|Başlangıç Fonları
|1,04
|10
|0
|Borçlanma Araçları
|1,20
|45
|0
|Değişken
|0,96
|138
|5
|Devlet Katkısı
|1,85
|12
|0
|Endeks
|1,16
|4
|1
|Fon Sepeti Fonu
|1,43
|17
|0
|Hisse Senedi
|0,80
|28
|5
|Karma
|1,97
|9
|0
|Katılım
|0,66
|34
|1
|Kıymetli Madenler
|1,57
|15
|0
|OKS Katılım
|0,70
|24
|0
|OKS Standart
|1,54
|10
|0
|Para Piyasası
|1,11
|13
|0
|Standart
|1,76
|13
|0
|Yaşam Döngüsü/Hedef Fon
|0,84
|3
|0
KAZANDIRAN FONLAR
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 39,66 ile Atlas Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fon oldu.
Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 5,76'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON
|7,363932
|39,66
|PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,593844
|24,12
|HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,226567
|21,67
|ATLAS PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,485092
|20,95
|PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|7,595917
|20,60
|ATLAS PORTFÖY ALGO TOROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|2,364995
|18,76
|HEDEF PORTFÖY GÜNEY SERBEST FON
|2,318973
|18,22
|DENİZ PORTFÖY ANATOLİA HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|3,282583
|16,71
|PARDUS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
|1,598408
|16,36
|PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,172919
|15,76
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,256029
|5,76
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,048662
|3,71
|ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,974027
|3,34
|ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|1,284239
|3,20
|ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,418145
|3,13
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,07882
|3,09
|GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,21625
|2,57
|AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,033096
|2,56
|NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,20418
|2,49
|BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş.BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KAYBETTİREN FONLAR
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 15,19 ile Pardus Portföy Altıncı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 1,42'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|PARDUS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|12,817288
|-15,19
|FONERİA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|3,708037
|-15,19
|İSTANBUL PORTFÖY GMS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|4,92252
|-13,36
|HEDEF PORTFÖY TURKUAZ SERBEST (TL) FON
|8,55047
|-10,39
|PARDUS PORTFÖY ONBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,644253
|-10,17
|TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
|322,68565
|-6,73
|DENİZ PORTFÖY TTSVY HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,60602
|-6,34
|HEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|3,513038
|-5,76
|PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,797316
|-5,68
|DENİZ PORTFÖY NECLA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
|5,861077
|-5,49
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,009924
|-1,42
|KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,009796
|-1,42
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ENERJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,009976
|-1,06
|KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,021726
|-0,72
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,678923
|-0,53
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,176042
|-0,30
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,473654
|-0,27
|QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,337522
|-0,18
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,649457
|-0,06
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,207513
|-0,03