BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan 3 hisse

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,24 değer kazanarak 9.432,55 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.268,07 ve en yüksek 9.531,35 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 2,20 artarak 10.864,77 puan, hizmetler endeksi yüzde 0,39 değer kazancıyla 9.710,86 puan, sanayi endeksi yüzde 1,63 yükselişle 12.621,35 puan, teknoloji endeksi yüzde 2,27 kazançla 19.709,05 puan oldu.

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 21 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama oldu. Borusan Yatırım ve Pazarlama'yı yüzde 15,07 ile Tofaş ve yüzde 13,37 ile Galatasaray izledi.

oldu. Borusan Yatırım ve Pazarlama'yı yüzde 15,07 ile ve yüzde 13,37 ile izledi. Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 18,00 ile GrainTürk Holding , yüzde 11,24 ile Mia Teknoloji ve yüzde 9,63 ile Enerya Enerji olarak sıralandı.

, yüzde 11,24 ile ve yüzde 9,63 ile olarak sıralandı. Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 616 milyar 968 milyon lirayla ASELSAN, 438 milyar 495 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 430 milyar 920 milyon lirayla Garanti BBVA oldu.

DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 0,32 azalışla 4 bin 55 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,31 değer kaybıyla 27 bin 420 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,64 artışla 38,4230 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,20 yükselişle 43,7160 lira oldu.

Geçen hafta 50,8400 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,77 değer kazanarak 51,2300 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,54 düşüşle 46,3400 liradan alıcı buldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL Yatırım Aracı Adı 2024 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2024 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 2.975,00 4.068,00 4.055,00 -0,32 36,30 Cumhuriyet 20.180,00 27.506,00 27.420,00 -0,31 35,88 ABD Doları 35,3580 38,1770 38,4230 0,64 8,67 Avro 36,7510 43,6300 43,7160 0,20 18,95 İngiliz Sterlini 44,3080 50,8400 51,2300 0,77 15,62 İsviçre Frangı 39,0410 46,5900 46,3400 -0,54

YATIRIM FONLARI

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,08, BES fonları yüzde 1,08 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,66 ile "Fon Sepeti Fonları" olurken, bu hafta gerileyen fon bulunmadı.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 1,97 ile "Karma"da görüldü, gerileyen fon ise bulunmadı.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet Yatırım Fonları 1,08 1541 164 Borsa Yatırım Fonları 1,04 21 3 Borçlanma Araçları Fonları 1,25 78 0 Fon Sepeti Fonları 1,66 79 0 Hisse Senedi Fonları 0,82 113 40 Karma ve Değişken Fonlar 1,76 147 6 Katılım Fonları 0,97 64 2 Kıymetli Maden Fonları 1,47 18 0 Para Piyasası Fonları 0,99 66 0 Serbest Fon 0,97 976 116 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları 1,08 379 12 Başlangıç Fonları 1,04 10 0 Borçlanma Araçları 1,20 45 0 Değişken 0,96 138 5 Devlet Katkısı 1,85 12 0 Endeks 1,16 4 1 Fon Sepeti Fonu 1,43 17 0 Hisse Senedi 0,80 28 5 Karma 1,97 9 0 Katılım 0,66 34 1 Kıymetli Madenler 1,57 15 0 OKS Katılım 0,70 24 0 OKS Standart 1,54 10 0 Para Piyasası 1,11 13 0 Standart 1,76 13 0 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 0,84 3 0

KAZANDIRAN FONLAR

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 39,66 ile Atlas Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fon ​oldu.

Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 5,76'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON 7,363932 39,66 PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,593844 24,12 HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,226567 21,67 ATLAS PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,485092 20,95 PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 7,595917 20,60 ATLAS PORTFÖY ALGO TOROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 2,364995 18,76 HEDEF PORTFÖY GÜNEY SERBEST FON 2,318973 18,22 DENİZ PORTFÖY ANATOLİA HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 3,282583 16,71 PARDUS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON 1,598408 16,36 PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,172919 15,76 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,256029 5,76 HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,048662 3,71 ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,974027 3,34 ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1,284239 3,20 ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,418145 3,13 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,07882 3,09 GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,21625 2,57 AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,033096 2,56 NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,20418 2,49 BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş.BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

KAYBETTİREN FONLAR

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 15,19 ile Pardus Portföy Altıncı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu​​​​​​​ ise yüzde 1,42'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: