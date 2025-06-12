Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket

Borsa İstanbul'da dün Kamuyu Aydınlatma Platfromu'na 'yeni iş ilişkisi' başlığı altında bildirimde bulunan 4 şirket şöyle:
1 LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (LINK)
Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz, Savunma Sanayiinde yüksek teknoloji güvenlik çözümleri geliştiren ve Türkiye Savunma Sanayisinin öncü firması ASELSAN'ın iştiraki olarak faaliyet gösteren ASELSANNET firması ile stratejik bir iş birliği anlaşmasına imza atmıştır.
Bu kapsamda, ASELSANNET tarafından yürütülen kritik tesis güvenlik projelerinde kullanılmak üzere, KDV dâhil 302.557.696,20 TL tutarında ürün ve yazılım siparişi onayı alınmıştır.
Bu iş birliği; Türkiye'nin savunma ve güvenlik ekosisteminde yerlilik ve millilik vizyonuna güçlü katkılar sunan ASELSANNET'in liderliği ile, Link Bilgisayar'ın mühendislik gücü ve yenilikçi çözümlerinin birleşmesini temsil etmektedir.
Anlaşma kapsamında teslim edilecek olan ileri güvenlik teknolojileri ürünleri, kamu güvenliğini güçlendirmeye yönelik projelerde etkin rol oynayacak; Link Bilgisayar'ın bu alandaki kabiliyetlerini ve sektörel gelişmesini bir üst seviyeye taşıyacaktır.
Siparişe konu ürünlerin yılsonuna kadar teslimatı planlanmakta olup, anlaşmanın finansal etkileri ve projelere katkıları kamuoyu ile şeffaf şekilde paylaşılmaya devam edilecektir.
2 CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (CWENE)
Şirketten dün KAP'a yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz ile yurt içerisinde yerleşik bir müşterimiz arasında arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirmek amacıyla KDV Hariç 5.556.603,00 USD (BeşmilyonbeşyüzellialtıbinAltıyüzüçAmerikanDoları) tutarında sözleşme imzalanmıştır (Sözleşme imza tarihi itibarıyla bu tutar, TCMB Döviz alış TL/USD kuru ile KDV hariç toplam 217.477.106,5 TL) Projenin 2026 yılının üçüncü çeyreği sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
Taraflar arasında imzalanan Sözleşmeye ilişkin olarak, ilgili ön izinlerin olumlu sonuçlanıncaya kadar, Şirketimizin ve yatırımcılarımızın meşru çıkarlarının korunması amacıyla, SPK'nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında Şirketimiz yönetim kurulunun aldığı karar ile içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir. Akabinde ilgili ön izinlerinin alınması ve erteleme sebeplerinin ortadan kalkması üzerine ilgili mevzuat hükümleri kapsamında işbu açıklama yapılmıştır.
3 ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (OZATD)
Şirket dün KAP'a ayn başlıkta iki açıklama yaptı. Açıklamalar şöyle:
-Şirketimiz ile ASFAT A.Ş. arasında yüzer havuzların tamir-bakım ve onarımı kapsamında toplam 13.550.000,00 EUR tutarında sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme konusu işin 2025 yılı iş hacmine ve finansal tablolarına olumlu katkı sağlayacağı öngörülmektedir.
-Şirketimiz, 12.03.2025 tarihinde yurt dışında mukim iki farklı firma ile 3.000.000,00 USD tutarında (yaklaşık 109.817.700,00 TL, 12.03.2025 TCMB döviz satış kuru alınmıştır) İki Adet Gemi Tamir Bakım ve Onarım sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılan sözleşme kapsamında geminin tamir, bakım ve onarımı başarı ile tamamlanarak müşterimize teslim edilmiştir.
Müşterimizden gelen ilave talepler doğrultusunda nihai tutar 3.740.000,00 USD (Üç milyon yediyüz kırk bin Amerikan Doları, yaklaşık 146.305.808,00 Türk Lirası, 11.06.2025 TCMB döviz alış kuru alınmıştır) olarak gerçekleşmiştir.
4 ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET AŞ (CGCAM)
Şirketimiz, OYAK şirketler grubunun bir üyesi olan OYAK PV Panel Üretim Anonim Şirketi'nden 38.562.213 TL tutarında solar cam siparişi almış olup, teslimatın Temmuz ayı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Türkiye'de tek üreticisi olduğumuz 2 mm solar cam ürününün siparişlerinin önümüzdeki dönemde artarak şirketin cirosunu olumlu etkilemesi beklenmektedir.