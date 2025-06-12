Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket

Şirket dün KAP'a ayn başlıkta iki açıklama yaptı. Açıklamalar şöyle:

-Şirketimiz ile ASFAT A.Ş. arasında yüzer havuzların tamir-bakım ve onarımı kapsamında toplam 13.550.000,00 EUR tutarında sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme konusu işin 2025 yılı iş hacmine ve finansal tablolarına olumlu katkı sağlayacağı öngörülmektedir.



-Şirketimiz, 12.03.2025 tarihinde yurt dışında mukim iki farklı firma ile 3.000.000,00 USD tutarında (yaklaşık 109.817.700,00 TL, 12.03.2025 TCMB döviz satış kuru alınmıştır) İki Adet Gemi Tamir Bakım ve Onarım sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılan sözleşme kapsamında geminin tamir, bakım ve onarımı başarı ile tamamlanarak müşterimize teslim edilmiştir.

Müşterimizden gelen ilave talepler doğrultusunda nihai tutar 3.740.000,00 USD (Üç milyon yediyüz kırk bin Amerikan Doları, yaklaşık 146.305.808,00 Türk Lirası, 11.06.2025 TCMB döviz alış kuru alınmıştır) olarak gerçekleşmiştir.