Borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 115,93 puan azalarak 8.744,58 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 4,22 puan ve yüzde 0,05 azalışla 8.856,29 puandan başladı. Gün içinde en düşük 8.736,45, en yüksek 8.908,59 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,31 azalışla 8.744,58 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,89 ve holding endeksi yüzde 1,02 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,24 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 6,04 ile bilişim oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,68, hizmetler endeksi yüzde 1,40, teknoloji endeksi yüzde 4,82 ve sanayi endeksi yüzde 1,54 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 79,41 puan ve yüzde 0,85 azalışla 9.247,11 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 13'ü prim yaptı, 85'i geriledi

Türk Hava Yolları, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik, Koza Altın İşletmeleri ile Aselsan en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

AA'nın görüşüne başvurduğu analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi için acele edilmeyeceğinin sinyalini vermesinin, piyasalarda oynaklığı arttırdığını belirterek, yurt içi piyasalarda satış ağırlıklı seyrin hakim olduğunu kaydetti. Analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.700 ve 8.600 seviyelerinin destek, 8.900 ve 9.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu aktardı.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ile ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması takip edilecek.

Altının ons fiyatı 2 bin 141 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 141 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,3 azalışla 2 milyon 283 bin liraya geriledi.