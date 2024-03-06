Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin temettü ödeme haberleri yatırımcıların odağında. Dün itibarıyla 17 şirketin temettü kararları belli olmuştu. Dün akşam ise Aygaz, 1 Nisan’da yapacağı Genel Kurulu’nda sunmak üzere 1,5 milyar TL brüt temettü (hisse başına 6,85 TL, net 6,16 TL) ödemesi yapacağını açıkladı. Temettü ödeme tarihi 4 Nisan olarak bildirilecek. İş Yatırım, açıklanan temettü tutarının yüzde 4,5’lik temettü verimine işaret ettiği bilgisini veriyor.

Alnus Yatırım'ın hazırladığı rapora göre ise dün itibarıyla 17 şirketin temettü takvimi şöyleydi: