Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin temettü ödeme haberleri yatırımcıların odağında. Dün itibarıyla 17 şirketin temettü kararları belli olmuştu. Dün akşam ise Aygaz, 1 Nisan’da yapacağı Genel Kurulu’nda sunmak üzere 1,5 milyar TL brüt temettü (hisse başına 6,85 TL, net 6,16 TL) ödemesi yapacağını açıkladı. Temettü ödeme tarihi 4 Nisan olarak bildirilecek. İş Yatırım, açıklanan temettü tutarının yüzde 4,5’lik temettü verimine işaret ettiği bilgisini veriyor.
Alnus Yatırım'ın hazırladığı rapora göre ise dün itibarıyla 17 şirketin temettü takvimi şöyleydi:
1 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK (ANHYT)
Net Tutar:2,0930 TL Hak Kullanım Tarihi: 25.03.2024 Ödeme Tarihi: 28.03.2024
2 KATILIM EVİ TASARRUF FİNANSMAN AŞ.(KTLEV)
Net Tutar: 1,4719 TL - Hak Kullanım Tarihi: 26.03.2024 - Ödeme Tarihi:28.03.2024
3 BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. ( BRKVY)
Net Tutar: 0.2723 TL - Hak Kullanım Tarihi: 26.03.2024 - Ödeme Tarihi:28.03.2024
4 EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (EGPRO)
Net Tutar: 4.79230 TL - Hak Kullanım Tarihi: 26.03.2024 Ödeme Tarihi: 28.03.2024
5 TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. (TTRAK)
Net Tutar: 56.6621 TL - Hak Kullanım Tarihi: 1.04.2024 - Ödeme Tarihi: 3.04.2024
6 AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. (AKSA)
Net Tutar: 4.50 TL - Hak Kullanım Tarihi: 3.04.2024 - Ödeme Tarihi:5.04.2024
7 OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.(OTKAR)
Net Tutar: 5.40 TL - Hak Kullanım Tarihi: 3.04.2024 - Ödeme Tarihi:5.04.2024
8 TÜPRAŞ - TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. (TUPRS)
Net Tutar: 9.3419 TL - Hak Kullanım Tarihi:3.04.2024 - Ödeme Tarihi: 5.04.2024
9 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.(TOASO)
Net tutar: 18.00 TL - Hak Kullanım Tarihi: 4.04.2024 Ödeme Tarihi: 8.04.2024
10 AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.(AGESA)
Net Tutar: 1.4999 TL - Hak kullanım tarihi: 15.04.2024 Ödeme Tarihi: 17.04.2024
11 SELÇUK ECZA DEPOSU TİC. VE SAN. A.Ş. (SELEC)
Net Tutar: 0.2250 TL Hak kullanım tarihi: 18.04.2024 Ödeme Tarihi: 22.04.2024
12 ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. (CEMTS)
Net Tutar: 0.1350 TL Hak kullanım tarihi: 29.04.2024 Ödeme Tarihi: 2.05.2024
13 TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. (SISE)
Net Tutar: 0.6463 TL Hak kullanım tarihi: 31.05.2024 Ödeme Tarihi: 4.06.2024
14 ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. (SEKFK)
Net Tutar: 0.270 TL - Tarih: Genel Kurul Süreci Bekleniyor
15 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. (EREGL)
Net Tutar: 0.450 TL - Tarih: Genel Kurul Süreci Bekleniyor
16 İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.(ISDMR)
Net Tutar: 0.450 TL - Tarih: Genel Kurul Süreci Bekleniyor
17 GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (GEDIK)
Net Tutar: 1.0485 TL Tarih: Genel Kurul Süreci Bekleniyor