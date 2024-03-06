ARA
Bist 100
8744,58
-1,31%
Bist 100
Dolar/TL
31,7634
0,5433%
Dolar/TL
Euro/TL
34,6317
0,7701%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0903
0,4168%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2194,33
1,45%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Temettü takvimi: Hangi şirket ne zaman temettü ödeyecek? (5 Mart itibarıyla)

Temettü takvimi: Hangi şirket ne zaman temettü ödeyecek? (5 Mart itibarıyla)

Borsada yatırımcılar, şirketlerin kar dağıtım planlarını yakından takip ediyor. Şirketler 2023 bilançolarını açıklarken, temettü miktarları ve tarihleri de belli oluyor. Peki, hangi şirket, ne kadar temettü verecek? İşte detaylar...

06 Mart 2024 | 19:00
Son Güncellenme: 06 Mart 2024 | 19:10
Temettü takvimi: Hangi şirket ne zaman temettü ödeyecek? (5 Mart itibarıyla)

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin temettü ödeme haberleri yatırımcıların odağında. Dün itibarıyla 17 şirketin temettü kararları belli olmuştu. Dün akşam ise Aygaz, 1 Nisan’da yapacağı Genel Kurulu’nda sunmak üzere 1,5 milyar TL brüt temettü (hisse başına 6,85 TL, net 6,16 TL) ödemesi yapacağını açıkladı. Temettü ödeme tarihi 4 Nisan olarak bildirilecek. İş Yatırım, açıklanan temettü tutarının yüzde 4,5’lik temettü verimine işaret ettiği bilgisini veriyor.

Alnus Yatırım'ın hazırladığı rapora göre ise dün itibarıyla 17 şirketin temettü takvimi şöyleydi:

1 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK (ANHYT)

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK (ANHYT) Net Tutar:2,0930 TL Hak Kullanım Tarihi: 25.03.2024 Ödeme Tarihi: 28.03.2024

2 KATILIM EVİ TASARRUF FİNANSMAN AŞ.(KTLEV)

KATILIM EVİ TASARRUF FİNANSMAN AŞ.(KTLEV) Net Tutar: 1,4719 TL - Hak Kullanım Tarihi: 26.03.2024 - Ödeme Tarihi:28.03.2024

3 BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. ( BRKVY)

BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. ( BRKVY) Net Tutar: 0.2723 TL - Hak Kullanım Tarihi: 26.03.2024 - Ödeme Tarihi:28.03.2024

4 EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (EGPRO)

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (EGPRO) Net Tutar: 4.79230 TL - Hak Kullanım Tarihi: 26.03.2024 Ödeme Tarihi: 28.03.2024

5 TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. (TTRAK)

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. (TTRAK) Net Tutar: 56.6621 TL - Hak Kullanım Tarihi: 1.04.2024 - Ödeme Tarihi: 3.04.2024

6 AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. (AKSA)

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. (AKSA) Net Tutar: 4.50 TL - Hak Kullanım Tarihi: 3.04.2024 - Ödeme Tarihi:5.04.2024

7 OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.(OTKAR)

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.(OTKAR) Net Tutar: 5.40 TL - Hak Kullanım Tarihi: 3.04.2024 - Ödeme Tarihi:5.04.2024

8 TÜPRAŞ - TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. (TUPRS)

TÜPRAŞ - TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. (TUPRS) Net Tutar: 9.3419 TL - Hak Kullanım Tarihi:3.04.2024 - Ödeme Tarihi: 5.04.2024

9 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.(TOASO)

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.(TOASO) Net tutar: 18.00 TL - Hak Kullanım Tarihi: 4.04.2024 Ödeme Tarihi: 8.04.2024

10 AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.(AGESA)

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.(AGESA) Net Tutar: 1.4999 TL - Hak kullanım tarihi: 15.04.2024 Ödeme Tarihi: 17.04.2024

11 SELÇUK ECZA DEPOSU TİC. VE SAN. A.Ş. (SELEC)

SELÇUK ECZA DEPOSU TİC. VE SAN. A.Ş. (SELEC) Net Tutar: 0.2250 TL Hak kullanım tarihi: 18.04.2024 Ödeme Tarihi: 22.04.2024

12 ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. (CEMTS)

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. (CEMTS) Net Tutar: 0.1350 TL Hak kullanım tarihi: 29.04.2024 Ödeme Tarihi: 2.05.2024

13 TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. (SISE)

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. (SISE) Net Tutar: 0.6463 TL Hak kullanım tarihi: 31.05.2024 Ödeme Tarihi: 4.06.2024

14 ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. (SEKFK)

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. (SEKFK) Net Tutar: 0.270 TL - Tarih: Genel Kurul Süreci Bekleniyor

15 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. (EREGL)

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. (EREGL) Net Tutar: 0.450 TL - Tarih: Genel Kurul Süreci Bekleniyor

16 İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.(ISDMR)

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.(ISDMR) Net Tutar: 0.450 TL - Tarih: Genel Kurul Süreci Bekleniyor

17 GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (GEDIK)

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (GEDIK) Net Tutar: 1.0485 TL Tarih: Genel Kurul Süreci Bekleniyor
0
  • ALTIN GRAM - TL 2194,33 1,45%
  • ALTIN ONS 2148,49 0,88%
  • BIST 100 8744,58 -1,31%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,29 -0,42%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35106 -0,61899%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90,755 -0,0878%
  • DOLAR/TURK LIRASI 31,7634 0,5433%
  • EURO/DOLAR 1,0903 0,4168%
  • EURO/TURK LIRASI 34,6317 0,7701%
  • STERLIN/DOLAR 1,27456 0,31522%
Günün En Çok Okunanları
2023 Yılı Ücret Gelirleri Beyan Sınırı: Hangi durumda vergi iade edilir?
Zincir marketlerde glütensiz ürün bulundurma zorunluluğu... Detaylar belli oldu
Zincir marketlerde glütensiz ürün bulundurma zorunluluğu... Detaylar belli oldu
Küresel piyasalar PMI verilerine odaklandı
Küresel piyasalar PMI verilerine odaklandı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Dünyanın en zengin kişisi değişti: 3 yıl sonra yeniden zirvede!
Dünyanın en zengin kişisi değişti: 3 yıl sonra yeniden zirvede!
TÜİK araştırması: Kadınlar erkeklerden daha az ücret alıyor
TÜİK araştırması: Kadınlar erkeklerden daha az ücret alıyor
Luxin Türkiye 11-14 Mart'ta gerçekleştirilecek
Luxin Türkiye 11-14 Mart'ta gerçekleştirilecek
Dolar- euroda günün ilk rakamları
GERİ
İLERİ
2023 Yılı Ücret Gelirleri Beyan Sınırı: Hangi durumda vergi iade edilir?
Zincir marketlerde glütensiz ürün bulundurma zorunluluğu... Detaylar belli oldu
Küresel piyasalar PMI verilerine odaklandı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Dünyanın en zengin kişisi değişti: 3 yıl sonra yeniden zirvede!
Zincir marketlerde glütensiz ürün bulundurma zorunluluğu... Detaylar belli oldu
Küresel piyasalar PMI verilerine odaklandı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Dünyanın en zengin kişisi değişti: 3 yıl sonra yeniden zirvede!
TÜİK araştırması: Kadınlar erkeklerden daha az ücret alıyor
Küresel piyasalar PMI verilerine odaklandı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Dünyanın en zengin kişisi değişti: 3 yıl sonra yeniden zirvede!
TÜİK araştırması: Kadınlar erkeklerden daha az ücret alıyor
Luxin Türkiye 11-14 Mart'ta gerçekleştirilecek
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL