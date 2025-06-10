Borsada yarın kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var (11 Haziran)

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKA) kar payı avansı kararı almıştı. Şirket pay başına brüt 0,3166666 TL, net 0,2691666 TL kar payı avansı dağıtacak. Nakit kar payı avansı hak kullanım tarihi 11 Haziran, ödeme tarihi ise 13 Haziran olacak.

Şirket kararını şöyle açıklamıştı:

Yönetim Kurulu, 28.03.2025 tarihinde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul'unda verilen yetkiye dayanarak, 01.01.2025-31.03.2025 tarihli ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem kârından TTK'ya ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan 1.900.000.000.- TL'sinin 6.000.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine dağıtılmak üzere 11.06.2025 tarihinden itibaren hisse başına brüt % 31,6666 net % 26,9166 oranında Kâr Payı Avansı dağıtılmasına karar vermiştir. 3. satırdaki Net Dönem Kârı, ortaklığın net dönem kârından kontrol gücü olmayan paylara isabet eden kısmı düşülerek hesaplanmıştır.