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Bugün 2 şirket için temettü günü: Ödeme tarihleri ne zaman? (8 Mayıs)

Borsa İstanbul'da temettü dağıtacak 2 şirkette nakit kar payı hak kullanım tarihleri bugün...

08 Mayıs 2024 | 09:11
Bugün 2 şirket için temettü günü: Ödeme tarihleri ne zaman? (8 Mayıs)

2 şirkette payı bulunan yatırımcılar için nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün yani 8 Mayıs 2024.

KAP'da hak kullanımlarına ilişkin şu bilgi yer alıyor:

  • AKSGY.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0745341 TL Teorik Fiyat: 17,235 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
  • KSTUR.E Pay Başına Brüt Temettü: 6,435846 TL Teorik Fiyat: 7811,064 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AKSGY)

Pay başına brüt 0,0745341 TL, net 0,0745341 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 8 Mayıs 2024, ödeme tarihi 10 Mayıs 2024.

KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş. (KSTUR)

Pay başına brüt 6,4358460 TL, net 5,7922614 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 8 Mayıs 2024, ödeme tarihi 10 Mayıs 2024.

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