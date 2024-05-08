Bugün 2 şirket için temettü günü: Ödeme tarihleri ne zaman? (8 Mayıs)

2 şirkette payı bulunan yatırımcılar için nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün yani 8 Mayıs 2024.



KAP'da hak kullanımlarına ilişkin şu bilgi yer alıyor:

AKSGY.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0745341 TL Teorik Fiyat: 17,235 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

KSTUR.E Pay Başına Brüt Temettü: 6,435846 TL Teorik Fiyat: 7811,064 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AKSGY)



Pay başına brüt 0,0745341 TL, net 0,0745341 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 8 Mayıs 2024, ödeme tarihi 10 Mayıs 2024.

KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş. (KSTUR)



Pay başına brüt 6,4358460 TL, net 5,7922614 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 8 Mayıs 2024, ödeme tarihi 10 Mayıs 2024.