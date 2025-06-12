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Çelebi Hava Servisi Hindistan'daki son durumu paylaştı

Çelebi Hava Servisi, şirketin Hindistan'daki bağlı ortaklıklarının güvenlik izinlerinin ve sözleşmelerinin feshedilmesi kararına karşı iptal talebiyle açılan davalarda yargılamaların devam ettiğini bildirdi.

10 Haziran 2025 | 14:03
Çelebi Hava Servisi Hindistan'daki son durumu paylaştı

Çelebi Hava Servisi, şirketin Hindistan'daki bağlı ortaklıklarının faaliyetlerindeki önemli gelişmelere ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformuna açıklama yaptı.

Celebi NAS Airport Services India Private Limited, Celebi Ground Handling India Pvt Ltd ve Celebi Ground Services Chennai Pvt Ltd şirketlerinin açtığı davalarda yargılamaların devam ettiği belirtilen açıklamada, "Ortaklığımızın paylarını etkileyebilecek nitelikte ilave önemli gelişmelerin meydana gelmesi halinde yatırımcılarımız bilgilendirilecektir." ifadesine yer verildi.

 

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Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 25 şirket
Ülker'de temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
Bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Tarih kesinleşti, bugün temettü dağıtacak: 5,26 TL
Galatasaray KAP'a bildirmişti, İstanbul'a geldi
THY, Mayıs 2025 rakamlarını açıkladı
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