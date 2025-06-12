Çelebi Hava Servisi Hindistan'daki son durumu paylaştı

Çelebi Hava Servisi, şirketin Hindistan'daki bağlı ortaklıklarının faaliyetlerindeki önemli gelişmelere ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformuna açıklama yaptı.
Celebi NAS Airport Services India Private Limited, Celebi Ground Handling India Pvt Ltd ve Celebi Ground Services Chennai Pvt Ltd şirketlerinin açtığı davalarda yargılamaların devam ettiği belirtilen açıklamada, "Ortaklığımızın paylarını etkileyebilecek nitelikte ilave önemli gelişmelerin meydana gelmesi halinde yatırımcılarımız bilgilendirilecektir." ifadesine yer verildi.