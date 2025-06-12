Coca-Cola'dan kredi notu açıklaması

Şirketten bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirim şöyle:

Fitch Ratings ("Fitch"), Coca-Cola İçecek'in ("CCI") Yabancı Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notunu ‘BBB', görünümü ise ‘Durağan' olarak teyit etti.

Fitch aynı zamanda, Yerli Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecesi Notu ile Uzun Vadeli Birincil Teminatsız Derecelendirme Notunu ‘BBB' seviyesinde tutarak Ulusal Kredi notu ise en yüksek derece olan "AAA (tur)" olarak teyit etti.

Notun teyit edilmesi, genişleme planının güçlü bir şekilde uygulanması, devam eden güçlü faaliyet karlılığı ve Net Satış Gelirleri & FAVÖK büyümesinin bir sonucudur. Bu durum, CCI'ın ana pazarlarındaki lider konumu, meşrubat sektörünün esnek yapısı ve CCI'ın güçlü sermaye yapısı ile desteklenmektedir. CCI'ın kredi notu, Fitch'in metodolojileri arasında yer alan Ana Ortaklık - Bağlı Ortaklık Bağlantı Kriterleri doğrultusunda ana ortağı The Coca-Cola Company'nin (TCCC; NR) stratejik desteğinden de olumlu etkilenmektedir.