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Coca-Cola'dan kredi notu açıklaması

Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) bugün KAP'a Fitch Ratings Kredi Derecelendirme Notu'na ilişkin açıklama yaptı.

10 Haziran 2025 | 11:14
Coca-Cola'dan kredi notu açıklaması

Şirketten bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirim şöyle: 

Fitch Ratings ("Fitch"), Coca-Cola İçecek'in ("CCI") Yabancı Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notunu ‘BBB', görünümü ise ‘Durağan' olarak teyit etti.

Fitch aynı zamanda, Yerli Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecesi Notu ile Uzun Vadeli Birincil Teminatsız Derecelendirme Notunu ‘BBB' seviyesinde tutarak Ulusal Kredi notu ise en yüksek derece olan "AAA (tur)" olarak teyit etti.

Notun teyit edilmesi, genişleme planının güçlü bir şekilde uygulanması, devam eden güçlü faaliyet karlılığı ve Net Satış Gelirleri & FAVÖK büyümesinin bir sonucudur. Bu durum, CCI'ın ana pazarlarındaki lider konumu, meşrubat sektörünün esnek yapısı ve CCI'ın güçlü sermaye yapısı ile desteklenmektedir. CCI'ın kredi notu, Fitch'in metodolojileri arasında yer alan Ana Ortaklık - Bağlı Ortaklık Bağlantı Kriterleri doğrultusunda ana ortağı The Coca-Cola Company'nin (TCCC; NR) stratejik desteğinden de olumlu etkilenmektedir.

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Bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Bu ay temettü vermesi kesinleşmiş 24 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
Tarih kesinleşti, bugün temettü dağıtacak: 5,26 TL
Galatasaray KAP'a bildirmişti, İstanbul'a geldi
THY, Mayıs 2025 rakamlarını açıkladı
Erdemir Ereğli'den 'rezerv' açıklaması var
Portföyde ‘çoklu varlık dağılımı’ önem kazanıyor
Borsada işlem gören şirket duyurdu: Konkordato için 3 ay ek süre verildi
Mavi Giyim'den geri alım kararı
Coca-Cola'dan soruşturma açıklaması
Bugün kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var
İlk çeyrekte bilançosuyla öne çıkan 28 şirket
10 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (10 Haziran)
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