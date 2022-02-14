DAP Holding iştiraklerinden DAP Gayrimenkul Geliştirme AŞ hisseleri, Garanti BBVA Yatırım’ın konsorsiyum liderliğinde halka arz ediliyor. 15-16-17-18 Şubat’ta sabit fiyatla talep toplama yöntemi şeklinde gerçekleşecek halka arzda, halka açıklık oranı yüzde 15,01 olurken, hisselerin satış fiyatı ise 18,50 TL olarak belirlendi.

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, halka arza ilişkin düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada DAP Gayrimenkul Geliştirme’nin tamamen markalı konut geliştiriciliğine odaklı bir şirket olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Bugün Türkiye’de kentleşme oranındaki yükseliş eğilimi, nitelikli konut ihtiyacı, nüfus artışı, evlilikler, boşanmalar ve tek başına yaşamayı tercih eden bireyler nedeniyle her yıl 700 bin konuta ihtiyaç oluyor. Özetle, konut ihtiyacı sürekli artış eğiliminde. DAP Gayrimenkul dediğimizde; bugün nitelikli ve sembol eserler üreten, proje geliştirdiği bölgelere değer katan, finansal kredibilitesi yüksek, yabancı yatırımcılardan ilgi gören bir şirketten söz ediyoruz.

Halka arzını gerçekleştireceğimiz DAP Gayrimenkul Geliştirme, 41 yıldır Türkiye’nin nitelikli konut ihtiyacını karşılamak için sembol eserler üretiyor. Bugün portföyümüzde İstanbul Altunizade’deki Validebağ Konakları, Çekmeköy’deki Ormanköy, Nişantaşı’daki Nişantaşı Koru ve önümüzdeki günlerde tanıtımını yapacağımız Levent projesi yer alıyor. Levent’ten sonra farklı bölgelerde de projelerimiz olacak. Fırsatları değerlendiriyoruz. Değerlendirmeye de devam edeceğiz. Bizler de bu noktad, şirketimizin yüzde 15’ini, yüzde 27,2 gibi bir cazip bir iskonto oranıyla halka arz ediyoruz. Yatırımcıları, hem konut alırken hem de hisse senedine yatırım yaparken bu kazanca ortak olmaya davet ediyoruz. Çünkü bugün DAP Gayrimenkul’e ortak olanlar, başta Levent projesi olmak üzere bundan sonra hayata geçireceğimiz tüm projelere de ortak olmuş olacaklar.”

“Yüksek katlı, camları açılmayan projelerin artık hayatımızda yeri kalmadı”

Yılmaz, DAP Gayrimenkul’ün yüksek finansal yeterlilik ve güçlü sermaye yapısına sahip olduğunu vurgulayarak, “Halihazırda elindeki tüm projeleri bitirecek finansal güce ve güçlü nakit akışına sahip bir şirketi halka arz ediyoruz. Şeffaflığı ilk günden bu yana şirket anayasasına koymuş bir şirketiz. Tüm bu şeffaflık süreçlerimizin kamu otoritesince de tescillenmesini istedik. Bir anlamda da kendimizle de yarıştığımız için DAP Gayrimenkul Geliştirme’ye halka açılma hedefi koyduk.” ifadelerini kullandı.

Markalı konut geliştiriciliği özelinde her projenin kendi başına bir halka arz süreci gibi yönetildiğini belirten Yılmaz, “Her bir konut satışı bizim için kendi içinde bir halka arz demek. Borsaya kote olmadan önce bunu konut alıcısına anlatıyorduk, şimdi de borsa yatırımcısına anlatacağız. DAP Holding olarak, ilkleri hayata geçirme vizyonuyla hareket eden, sanat eseri niteliğinde konutlar geliştiren, özgün ve sembol eserler üreten, konut sektörünün gelişimine büyük katkıları olan bir grubuz. Dönemin ruhunu iyi okuyan, trendlerin peşinde koşan değil, dönemin trendlerini oluşturan bir firmayız. Bu anlamda göz bebeğimizi halka açıyoruz.” şeklinde konuştu.

Marka olarak beklentileri iyi analiz ettiklerini ve bilimin ışığında projeler geliştirdiklerini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

“1999 depremi konut sektörü için bir milattı. Koronavirüs süreci de bu anlamda bir milat. Yüksek katlı, camları açılmayan projelerin artık hayatımızda yeri kalmadı. Öncelik, insanların hayatlarını geçirdikleri evler oldu. Az katlı, geniş balkonlu, teraslı ve bahçeli konutlara önümüzdeki dönemde de inanılmaz bir talep olacak. Biz bu süreci pandeminin en başında gördük ve tüm planlarımızı bu yeni sürece göre şekillendirdik. ‘Sağlıklı ev’ kriterlerinin ilk örneğini Çekmeköy’deki Ormanköy projesinde hayata geçirdik. Şimdi Nişantaşı ve Levent’te de hem lüksü yeniden tanımlıyor hem de ‘sağlıklı ev’ kriterlerine uygun projeler geliştiriyoruz.”

“Yüzde 27,2’lik oran, uzun bir süredir görülmemiş bir iskonto oranı”

Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Utku Ergüder de bu yılın 2’nci ve en büyük halka arzını dizayn ettiklerini belirterek, “Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaatın gerçekten daha fazla şirketle halka açık hale gelmesi ve bunların küçük yatırımcılar tarafından özellikle tercih edilmesi sermaye piyasalarını güçlendirecek enstrümanlardan biri haline gelecektir. Bu süreçte çok profesyonel bir ekiple çok ciddi bir çalışma yaptık. Yaklaşık 6-7 aydır çalışıyoruz.” diye konuştu.

Ergüder, şirketin yüzde 15’inin yüzde 27,2 iskonto oranıyla halka arz edildiğini aktararak, “Yüzde 27,2’lik bu oran, gerçekten uzun bir süredir görülmemiş bir iskonto oranı.” dedi.

30 gün boyunca fiyat istikrarı fonu

Verilen bilgiye göre, 15-16-17-18 Şubat’ta sabit fiyatla talep toplama yöntemi şeklinde gerçekleşecek halka arzdan sonraki 180 gün boyunca sermaye artırımı yapmama ve yeni pay satmama taahhüdünde bulunuluyor. Ayrıca, payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca da Garanti BBVA Yatırım tarafından gerçekleştirilecek fiyat istikrarı işlemleri için 300 milyon TL’lik fon oluşturulması planlanıyor. Oluşturulması planlanan bu fon, halka arzın yüzde 54’üne denk geliyor.

Halka arz tahsisat gruplarına bakıldığında, yüzde 50’si yurt içi bireysel, yüzde 40’ı yurt içi kurumsal ve yüzde 10’u yurt dışı kurumsal olarak belirlendi.