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  • Doğuş Holding'ten DOAS'ta 'borsada işlem gören tipe dönüşüm' açıklaması

Doğuş Holding'ten DOAS'ta 'borsada işlem gören tipe dönüşüm' açıklaması

Doğuş Holding, Doğuş Otomotiv'de (DOAS) 22 milyon adet payın borsada işlem gören statüye dönüştürülmesi kararı aldığını duyurdu.

29 Nisan 2024 | 13:23
Doğuş Holding'ten DOAS'ta 'borsada işlem gören tipe dönüşüm' açıklaması

Doğuş Holding'ten bu sabah KAP'a yapılan açıklama şöyle: 

"Şirketimiz, Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.’nin sermayesinin %10’unu temsil eden 22.000.000 TL nominal değerli payların
borsada işlem gören pay niteliğine dönüştürülmesine karar vermiştir. Bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı’nın i-SPK 128.19
(14.02.2023) tarih ve 9/178 s.k.) sayılı İlke Kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 27’nci maddesi gereği
sermaye’nin %3’ünü aşan Borsa’da işlem gören nitelikte olmayan payların Borsa’da işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi ve Borsa’
da satılabilmesi için hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu Kurul onayına sunulmuştur. Pay Satış Bilgi Formu’nun SPK tarafından
onaylanması halinde, söz konusu paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde Borsa’da işlem gören niteliğe dönüştürülebilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla, Doğuş Holding A.Ş."

 

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