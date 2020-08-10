Geçen hafta dolar/TL’de de sert yükseliş yaşandı ve yeni rekorlara imza atıldı. Kurban Bayramı’nın ardından haftaya yukarı hareketle başlayan dolar/TL, 7 seviyesini aşmasının ardından yükselişini sürdürdü.

Çıkış hareketine devam eden kur, 7,29’u gördü. Londra swap piyasasında TL’nin gecelik faizinin yüzde 1,000’in üzerine çıkmasının ardından yaşanan sert hareket hafta boyunca devam etti.

Londra swap piyasasına sunulan TL likiditesinin azalmasına paralel swap faizlerindeki keskin yükseliş, dolar/TL’nin 6,90’ın altını test etmesini sağladı.

Ancak uzmanlara göre, swap faizlerindeki yükselişin TL’ye ilk etapta değer kazandırabilecek olsa da bu tip fiyat hareketleri sağlıklı olmayacağı için kısa vadede volatilitenin devam edebileceği göz önünde bulundurulmalı.

Bu gelişmelerle sert hareket sürdü. Bu hafta da benzer hareketler görülebilir.