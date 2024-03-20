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Dün temettü kararı/teklifi açıklayan 7 şirket

Borsa İstanbul'da şirketlerden bilanço açıklamaları gelirken bazı şirketler de kar payı tekliflerini duyuruyor.

20 Mart 2024 | 00:50
Dün temettü kararı/teklifi açıklayan 7 şirket

Şirketlerden temettü açıklamaları gelmeye devam ediyor. 19 Mart'ta temettü teklifi/kararı açıklayan şirketler şöyleydi:

1 Migros (MGROS)

Migros (MGROS) 29 Mayıs'ta hesaplara geçecek şekilde brüt 6,90 TL, net 6,21 TL temettü ödenmesi Genel Kurul onayına sunulacak.

2 Brisa (BRISA)

Brisa (BRISA) Brisa, 26 Nisan'da hesaplara geçecek şekilde pay başına brüt 3,3940000 TL, net 3,0546000 TL kar payı ödenmesinin Genel Kurul onayına sunulması kararı aldı.

3 Çelebi Hava (CLEBI)

Çelebi Hava (CLEBI) Çelebi Hava, 2023 karından pay başına brüt 63,00 TL, net 56.70 TL nakit kar payı ödenmesini Genel Kurul onayına sunacak.

4 İş Yatırım Menkul Değerler (ISMEN)

İş Yatırım Menkul Değerler (ISMEN) 31 Mayıs'ta hesaplara geçecek şekilde pay başına brüt 1,0666666 TL, net 0,9599999 temettü ödenmesi teklifi Genel Kurul onayına sunulacak.

5 Ulusal Factoring (ULUFA)

Ulusal Factoring (ULUFA) 22 Nisan'da hesaplara yatacak şekilde pay başına brüt 0,5555555 TL, net 0,4999999 TL kar payı dağıtılması genel kurul onayına sunulacak.

6 AGESA Hayat Emeklilik A.Ş.

AGESA Hayat Emeklilik A.Ş. 17 Nisan'da hesaplara geçecek şekilde net 1,4999999 TL kar payı ödemesi yapılacak. KAP'a yapılan bildirimde "Şirketimizin 2023 yılı faaliyetleri sonucu oluşan konsolide vergi sonrası 1.424.603.500,00 TL net dönem kârından, 29.100.000,00 TL genel kanuni yedek akçe ve 1.095.503.500,00 TL olağanüstü yedek akçe ayrıldıktan sonra, toplam brüt 300.000.000,00-TL kâr payının yukarıda yer alan "Kar Dağıtım Tablosu" çerçevesinde dağıtılması ve ödemenin 15 Nisan 2024 tarihinden itibaren nakden yapılması 19 Mart 2024 tarihli 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında karara bağlanmıştır" denildi.

7 Gelecek Varlık Yönetim (GLCVY)

Gelecek Varlık Yönetim (GLCVY) 3 Mayıs'ta hesaplara yatacak şekilde pay başına brüt 0,9181696 TL, net 0,8263526 TL kar payı dağıtılması genel kurul onayına sunulacak.
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