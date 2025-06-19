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Ebebek'ten Mothercare açıklaması: Anlaşma imzalandı

Ebebek Mağazacılık bugün KAP'a Birleşik Krallık merkezli Mothercare markasıyla imzalanan lisans anlaşmasını duyurdu.

19 Haziran 2025 | 15:27
Ebebek'ten Mothercare açıklaması: Anlaşma imzalandı

Ebebek Mağazacılık A.Ş.'den bugün KAP'a yapılan bildirim şöyle: 

  • Şirketimiz 19.06.2025 tarihinde, Mothercare ürünlerinin Türkiye'de lisanslı olarak üretimi ve satışı konusunda Mothercare Global Brand Limited ile on yıl süreli lisans anlaşması imzalamıştır. Mothercare, Birleşik Krallık merkezli, bebek ve çocuk ürünlerinde uzmanlaşmış küresel bir markadır. 
  • Mothercare markasının Türkiye pazarındaki kullanım hakkı, lisans anlaşması süresince, sadece şirketimize ait olacaktır. 
  • Bununla birlikte, ebebek markalarının farklı ülkelerdeki Mothercare mağazalarında ve satış noktalarında satılması da mümkün olacaktır. 
  • Bu anlaşmanın, ebebek markasının uluslararası bir marka olma yolundaki yolculuğunu desteklemesi ve şirketimizin ciro ve karlılığına sözleşme geçerlilik süresi içinde pozitif etki yapması beklenmektedir.
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Borsa güne yükselişle başladı
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 2 şirket (18 Haziran)
Borsada dün geri alım yapan 10 şirket
Bugün bir hissede bedelli sermaye artırımı var
Bugün 2 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (18 Haziran)
Avrupakent GYO (AVPGY) temettü tarihini duyurdu
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