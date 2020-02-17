Euro/dolar paritesi 1,0850’nin altında - Ekonomist

Euro/dolar paritesi 1,0850’nin altında
Euro/dolar paritesi, Nisan 2017’den bu yana en düşük seviyelerde 1,0850’nin altında bulunuyor.
Koronavirüs manşetleri piyasaların gündeminde yüksek risk teşkil etmeye devam ediyor ancak piyasalar çoğunlukla sakin.
Koronavirüs manşetleri ve doların artan gücü de piyasanın gündeminde olmayı sürdürecek.
ABD’nin ve Euro Bölgesi’nin önemli verilerinin yanı sıra hafta içinde FED ve ECB’nin son toplantılarının tutanakları açıklanacak.
Parite, şu an Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Nisan 2017’de seçimlerin ilk turunu kazandıktan sonra görülen 1,0820 seviyelerindeki ‘Macron gap’ bölgesinin hemen üstüne geriledi. 1,0860-1,0910-1,0950 seviyeleri direnç konumunda.
Önceki haber Altında kazanç sürüyor
Sonraki haber Borsada satın alma fırsatı olabilir
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?