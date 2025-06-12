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Galatasaray KAP'a bildirmişti, İstanbul'a geldi

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. dün KAP'a Leroy Sane'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Sane İstanbul'a geldi.

12 Haziran 2025 | 04:54
Galatasaray KAP'a bildirmişti, İstanbul'a geldi

Galatarasaray'dan KAP'a yapılan bildirimde "Profesyonel Futbolcu Leroy Aziz Sane'nin Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi. 

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Sane, gece İstanbul'a geldi. Havalimanında  açıklamalarda bulunan Sane, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih formasıyla Galatasaray'a karşı çıktığı maçın atmosferinden çok etkilendiğini belirterek "Bu transfer kararını almamda geçen maçtaki atmosferin etkisi oldu. Çok gürültülü bir ortam vardı" dedi. AA'nın haberine göre açıklamalarının ardından kulüp yetkilileriyle havalimanından ayrılan Sane'nin Almanya ekibi Bayern Münih ile sözleşme süresi, 1 Temmuz'da sona erecek.

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Erdemir Ereğli'den 'rezerv' açıklaması var
Tarih kesinleşti, yarın temettü dağıtacak: 5,26 TL
Portföyde ‘çoklu varlık dağılımı’ önem kazanıyor
Borsada işlem gören şirket duyurdu: Konkordato için 3 ay ek süre verildi
Türk Hava Yolları, BİM, Turkcell... Bu ay temettü vermesi kesinleşmiş 24 şirket
Mavi Giyim'den geri alım kararı
Coca-Cola'dan soruşturma açıklaması
Bugün kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var
İlk çeyrekte bilançosuyla öne çıkan 28 şirket
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İLERİ
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