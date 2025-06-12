Galatasaray KAP'a bildirmişti, İstanbul'a geldi

Galatarasaray'dan KAP'a yapılan bildirimde "Profesyonel Futbolcu Leroy Aziz Sane'nin Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Sane, gece İstanbul'a geldi. Havalimanında açıklamalarda bulunan Sane, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih formasıyla Galatasaray'a karşı çıktığı maçın atmosferinden çok etkilendiğini belirterek "Bu transfer kararını almamda geçen maçtaki atmosferin etkisi oldu. Çok gürültülü bir ortam vardı" dedi. AA'nın haberine göre açıklamalarının ardından kulüp yetkilileriyle havalimanından ayrılan Sane'nin Almanya ekibi Bayern Münih ile sözleşme süresi, 1 Temmuz'da sona erecek.