Galatasaray yeni transferi KAP'a bildirdi

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'den bugün KAP'a yapılan açıklama şöyle: Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sane ile, 01.07.2025 tarihinden başlamak üzere, 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 9.000.000 Euro garanti ücret ile net 3.000.000 Euro tutarında sadakat primi ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

AA'nın derlemesine göre Almanya ekibi Bayern Münih'ten sarı-kırmızılı takıma transfer olan Sane, geçen sezon 45 maçta 13 gol attı.

Sane, geçen sezon Bayern Münih formasıyla 30 Bundesliga, 13 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2 Almanya Kupası müsabakasına çıktı. 29 yaşındaki kanat oyuncusu Bundesliga'da 11 kez rakip fileleri havalandırırken UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Almanya Kupası'nda birer gol kaydetti.

