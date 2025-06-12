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Galatasaray yeni transferi KAP'a bildirdi

Galatasaray Kulübü, Leroy Sane ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

12 Haziran 2025 | 20:21
Galatasaray yeni transferi KAP'a bildirdi

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'den bugün KAP'a yapılan açıklama şöyle: Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sane ile, 01.07.2025 tarihinden başlamak üzere, 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 9.000.000 Euro garanti ücret ile net 3.000.000 Euro tutarında sadakat primi ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

AA'nın derlemesine göre Almanya ekibi Bayern Münih'ten sarı-kırmızılı takıma transfer olan Sane, geçen sezon 45 maçta 13 gol attı.
Sane, geçen sezon Bayern Münih formasıyla 30 Bundesliga, 13 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2 Almanya Kupası müsabakasına çıktı. 29 yaşındaki kanat oyuncusu Bundesliga'da 11 kez rakip fileleri havalandırırken UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Almanya Kupası'nda birer gol kaydetti.
 

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Beşiktaş'tan KAP'a Papara açıklaması
Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 25 şirket
Ülker'de temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
Bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Tarih kesinleşti, bugün temettü dağıtacak: 5,26 TL
Galatasaray KAP'a bildirmişti, İstanbul'a geldi
THY, Mayıs 2025 rakamlarını açıkladı
Erdemir Ereğli'den 'rezerv' açıklaması var
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