New York borsası, günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,99 artışla 30.603 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,91 artarak 3.784,72 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,50 yükselişle 13.337,16 puana çıktı.

Amerikan borsasında endeksler, dün yaşanan sert düşüşün ardından bugün pozitif bir seyir izledi.

Son iki haftada bazı hisse fiyatlarındaki aşırı oynaklık ve sert yükselişlerin ardından bugün bu hisse senedi işlemlerine getirilen sınırlamalarla piyasalardaki tedirginlik azaldı.

ABD’de sosyal medya platformu Reddit üzerinde bir araya gelen küçük yatırımcılar, hedge fonların “kısa pozisyon” alarak kar ettiğini düşündükleri değeri düşük hisselere yüklü miktarlarda yatırım yapmıştı. Bu şirketler arasında ABD borsasında en fazla kısa pozisyon alınan GameStop şirketi de bulunuyordu. GameStop’un hisseleri son iki haftada yüzde 1000’in üzerinde değer kazanırken, son dönemde ilgi görmeyen telefon üreticileri Nokia ve BlackBerry ile sinema zinciri AMC’nin hisselerinde de kayda değer artış yaşanmıştı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) piyasadaki olağan dışı hareketliliği izlediklerini bildirirken, hisse senetleri alım satımı yapılan platformlardan Robinhood ve Interactive Brokers, GameStop ve benzer şirketlerin hisselerinin alınmasına kısıtlama getirdi. Söz konusu kısıtlamanın ardından GameStop’ın hisseleri yüzde 50’ye yakın değer kaybetti.

BBC’ye konuşan analist Neil Wilson, Reddit’teki yazışmaları okuduğunda kullanıcıların Wall Street’e karşı kişisel bir savaş verdiği izlenimini edindiğini söylemişti. Wilson, “Tüm bu tuhaf gelişmeler arasında en sıra dışı olan şeylerden birisi de bu hisseyi satın alan işlemcilerin acayip bir intikam ahlakına sahipmiş gibi davranıyor olması. Wall Street’e karşı hırsla saldırıyor ve hedge fonlardan nefret ediyor gibi bir havaları var. Hatta zaman zaman ‘eski kuşağın’ servetiyle ilgili hakarete varan paylaşımlar yapıyorlar. Bu kuşaklar arası, servetin yeniden dağıtılması ve paranın zenginden alınıp fakir ‘milenniallara’ verilmesiyle ilgili bir savaş” dedi.

KORONAVİRÜS PAKETİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve salgınla mücadeleye yönelik destek paketine ilişkin gelişmeler de piyasaların odağındaki yerini korudu. ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, ekonomik destek paketinin geçirilmesine yönelik gelecek hafta çalışmalara başlayacaklarını bildirdi.

Öte yandan ABD’de bugün açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi, 2020’nin dördüncü çeyreğinde piyasa beklentileriyle paralel yüzde 4 büyüdü. Ancak ülke ekonomisi, 2020 yılı genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle yüzde 3,5 küçülerek 1946’dan bu yana en kötü performansını kaydetti.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 23 Ocak ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 67 bin kişi azalarak 847 bine geriledi.

Ayrıca, ABD’li şirketlerin 2020’nin son çeyreğine ilişkin bilançoları da piyasalar üzerindeki etkisini sürdürdü.