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Garanti BBVA Portföy’den yeni hisse senedi fonu

Garanti BBVA Portföy, Borsa İstanbul'da işlem gören holdingler ve iştiraklerine odaklanan yeni hisse senedi yoğun yatırım fonunu hizmete açtı.

19 Haziran 2025 | 10:52
Garanti BBVA Portföy’den yeni hisse senedi fonu

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti Portföy Holdingler ve İştirakleri Hisse Senedi (TL) Fonu, yatırımcılara Türkiye'nin önde gelen holdingleri ve bu holdinglerin BIST 100 Endeksi içerisindeki iştiraklerine tek bir fon aracılığıyla yatırım yapma imkanı sunuyor. Fon portföyünde BIST Holding ve Yatırım Endeksi kapsamında yer alan şirketlerin hisseleri ağırlıkla bulunuyor ve aktif yönetim stratejisiyle endeksin üzerinde getiri hedefleniyor.

Fon, 18 Haziran itibarıyla yatırımcılara sunulurken, Garanti BBVA şubeleri, mobil ve dijital kanalların yanı sıra Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden erişilebilir hale getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Portföy Genel Müdürü Eyüp Gülsün, Garanti BBVA Portföy olarak yatırımcılarının finansal hedeflerine ulaşmalarını destekleyecek yeni ürün ve çözümler geliştirmeye öncelik verdiklerini belirtti.

Gülsün, Garanti BBVA şubelerinin ve dijital kanallarının yanı sıra TEFAS üzerinden de fonlarına kolay erişim imkanı sağlayarak, yatırım yapma deneyimini herkes için daha pratik ve ulaşılabilir hale getirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yatırımcılarımızın uzun vadeli finansal yolculuklarında güvenilir bir yol arkadaşı olmak ve onların değişen ihtiyaçlarına yanıt verebilecek yenilikçi yatırım araçlarını sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yeni fonumuzun portföyünde ağırlıklı olarak BIST Holding ve Yatırım Endeksi'nde yer alan holdingler ve bu holdinglerin BIST 100 Endeksi içerisindeki iştiraklerinin hisse senetlerine aktif bir yatırım stratejisi ile yatırım yapılmaktadır. Bu fon aynı zamanda düzenli ve uzun vadeli birikim yapmak isteyen yatırımcılar için de önemli bir fırsat sağlıyor. Üstelik, birçok farklı sektörden şirketi kapsayarak, fon içeriğinde yatırımcılarına sektörel çeşitlilik sunuyor."

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Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 2 şirket (18 Haziran)
Borsada dün geri alım yapan 10 şirket
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Bugün 2 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
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Avrupakent GYO (AVPGY) temettü tarihini duyurdu
Galatasaray'dan KAP'a sponsorluk açıklaması
Gedik Yatırım temettü tarihi belli oldu (2025)
Ülker Bisküvi (ULKER) temettü tarihi ve temettü miktarı (2025)
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GERİ
İLERİ
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